深水埗區會討論欽州街組合屋　議員倡區內市民優先申請

政府積極推動過渡房屋，紓緩基層住屋問題。社聯計劃在深水埗欽州街與通州街交界的一幅地皮，興建組合社會房屋。深水埗區議會今（15日）舉行會議討論相關事項，會上不少區議員都支持計劃，期望可優先予區內街坊申請，以及將用地的空間用作假日墟市。

深水埗區議會今日舉行會議，討論深水埗欽州街興建組合社會房屋。（黃靜薇攝）

社聯正向地政總署申請深水埗欽州街西與通州街交界一幅的臨時用地，作五年的短期租約，計劃興建兩幢4層高的組合屋，預料提供約210個單位，分為1人、2人及3人戶三類單位，每個單位設獨立洗手間及浴室，預料明年底入伙。

社聯業務總監黃健偉表示，項目希望孤立無援的劏房家庭入住社會房屋後，可以建立社區網絡，互相支援。社聯正委託工料測量師估價，以及尋找資金和招標。

身兼深水埗區議員的立法會議員鄭泳舜則建議增加興建樓層的可行性。（黃靜薇攝）

批用地不完整難規劃

深水埗區議員張永森期望組合屋需要配合周邊環境和居民，「設計上要美輪美奐。」他認為兩項組合屋計劃均位於深水埗區，應該優先予深水埗居民申請，又建議可利用地皮其他空間作假日墟市。

身兼深水埗區議員的立法會議員鄭泳舜則在會前提交請願信，倡議政府成立20億的基金，專責興建過渡房屋，以及增加興建樓層的可行性。

另一民協區議員楊彧批評政府批出的臨時用地的「三尖八角」，可考慮拆卸鄰近用地的一條使用率甚低的行人天橋，更善用地皮。

蔡海偉回應指日後會與營運機構去商討，如何使用項目的空地，社聯亦屬意於區內提供服務的機構承辦項目，相信住戶都會自然集中於深水埗區居民。被問到日後社聯會否考慮中央申請社會房屋，日後基層家庭無須重覆申請不同機構的計劃，社聯表示隨著申請增加，可研究其可行性。

政府批出的臨時用地位於深水埗南昌街，提供一至三人的單位。（黃靜薇攝）

南昌街項目 料首季可生產組合屋

至於社聯於深水埗另一個南昌街組合屋項目，黃健偉指已邀請組合屋生產商入標及作最後審批。承建商將於今年首季進行地基工程及生產，第四季落成；營運機構將於本年第二季提交服務計劃書。