教育局助聽器驗配服務流標問題暫解決　伊利沙伯醫院借出聽力中心

教育局為聽障幼兒及學童免費提供的「助聽器驗配及相關服務」兩度流標，教育局局長楊潤雄今（15日）日表示，伊利沙伯醫院借出聽力中心，讓教育局的聽力學家可在本周起，為本學年新轉介的聽障幼兒及學生，提供助聽器驗配的相關服務，亦即意味着問題暫時得到解決。

楊潤雄指，現時得到醫管局及香港聾人福利促進會的協助，他形容有關服務總算恢復。（楊潤雄Facebook專頁圖片）

服務合約兩度流標 終由伊院借出聽力中心

政府多年來委託供應商，為確診聽障的學前兒童及中小學生提供助聽器驗配、維修及檢查等跟進服務，每年有逾800人接受服務。不過，2018/19學年服務於兩度招標流標，原因是未有服務供應商符合教育局的招標要求。

不過，楊潤雄今（15日）日在Facebook專頁表示，伊利沙伯醫院借出了聽力中心，讓教育局的聽力學家，可從本周起為本學年新轉介的聽障幼兒及學生，提供助聽器驗配的相關服務。他又提到，今日已有8位兒童展開耳模製作程序，預計早前輪候的40多位兒童可以在本周內接受有關服務。

楊潤雄稱，過去數個月，由於有關助聽器及支援服務的招標及報價工作屢次未能成事，阻礙了為聽障幼兒及學生提供的服務，令局方非常擔心；而現時得到醫管局及香港聾人福利促進會的協助，他形容有關服務總算恢復，逐步解決燃眉之急。而教育局亦會繼續探討長遠可行方案，以改善機制，理順及提供更佳服務。

另外，他亦在Facebook帖子中，標籤（hustag）了「#小朋友好精靈」、「#聽得到你的心聲」、「#應變措施」及「#特事特辦」。