保安員向老闆娘「通水」警方到步查牌　被指妨礙司法公正囚2月

夜更保安稱出於友情，向在工廈開無牌酒吧的女東主「通水」，告知警員正前往查牌，事後獲女東主膳食款待。警方起疑「放蛇」發現兩人互相合作，控告二人控以一項串謀妨礙司法公正罪。兩被告早前認罪，裁判官今（15日）於屯門法院判刑時指，保安工作應是防止罪案，但被告卻阻警方調查，又指女東主是始作佣者，判男保安入獄2個月，女東主則被判入獄3個月。

男被告李立勤，及女被告趙琴娃在屯門法院承認串謀妨礙司法公正罪。（資料圖片）

男被告李立勤，35歲，夜更保安；女被告趙琴娃，48歲，報稱教師，趙為涉案酒吧的經營者。控罪指兩人於2015年1月1日至2017年10月7日期間串謀妨礙司法公正。

男被告智商比常人低

辯方求情指，男被告學習遲鈍，只有中三學歷，自2006年於涉案大廈任職保安，月薪1.1萬，比市價低。他謂，男被告曾遭女被告責備不通報警方查牌，並擔心因而被打。其父母於求情信透露，男被告智商比常人低，形容他單純善良，感到自責。

報酬只是即食麵汽水

至於女被告，辯方律師求情稱案情不算嚴重，指保安非執法人員，女被告怕無牌被罰款而叫對方「通水」，非叫對方不要作供。律師續說，男被告通風報信的報酬只是即食麵及汽水，收取每年200元的利是，為女被告於每年農曆新年派發，其他保安員也有收到。

官指保安工作應防罪案發生

裁判官判刑時指此案性質嚴重，歷時達2年半，非單一事件。她謂，被告身為大廈保安，應防止罪案發生，卻乘職位之便犯案，兩人合作方式令警方難以偵破。裁判官稱，即使女被告為始作俑者，若無男被告幫助，也未能繼續無牌經營。她認為緩刑未能反映案情嚴重，判男被告即時入獄2個月，女被告入獄3個月。

案件編號：TMCC2821/2018