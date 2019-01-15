【流感高峰】拔萃男書院附屬小學爆流感　21學童齊患病

旺角拔萃男書院附屬小學爆發流感，21學童患病，他們自1月5日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等病徵，當中一名受感染學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。衞生署指全部人均已求醫，無需入院，他們現時情況穩定。 同時，香港五常法幼稚園亦有24名學童感染流感，當中23人曾求醫，6人需入院接受治療。

拔萃男書院附屬小學受感染的男學童共21名，年齡介乎6至10歲。（資料圖片／吳鍾坤攝）

拔萃男書院附屬小學受感染的男學童共21名，年齡介乎6至10歲，分布在一年級、四年級至五年級；他們自1月5日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等病徵，當中1名受影響學童，呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。衞生署指全部人均已求醫，無需入院，他們現時情況穩定。

粉嶺五常法幼稚園24幼童患流感

而粉嶺香港五常法幼稚園亦有24名學童及1名女職員感染流感，包括10男14女，介乎2至6歲，分布在N2年級、S3至S5年級；他們自本月4日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等病徵。有23人曾求醫，16人前往私家診所、1人往醫院門診，及6人入院治理，現時全部病人情況穩定，6名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

衞生防護中心人員已視察該兩校，並建議所需感染控制措施，預防呼吸道感染。兩校亦正接受醫學監察。中心發言人又指，為防止流感或其他呼吸道傳染病的爆發，學童如出現發熱，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課。他們應求診及避免上學，直至退燒後48小時才應再回校，學校亦應正確地量度和記錄學生體溫。