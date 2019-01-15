港府4月改革外判制　羅致光：倘只給最低工資　投標比重只得零分

港府承諾改革外判合約制度，今年4月起招標合約下的非技術員工可享約滿酬金、颱風上班津貼等。勞福局局長羅致光今(15日)於立法會人力事務委員會表明，外判商日後如只給予最低工資，於投標評分比重基本上屬0分，以確保其與最高工資投標者有明顯分數差距。 不少議員追問可否設追溯期，為舊合約設同等待遇，杜絕同工不同酬情況，羅則指此舉會涉合約公平競爭問題，引起法律爭拗，並不可行，當局亦正檢視扣分制，擴闊外判商違規涵蓋範圍。

羅致光(資料圖片)

新制將由今年4月1日實施，不過今年1至3月已有30份外判合約生效，惟有關外判員工不受新制保障，多名立法會議員關注同工不同酬問題，工聯會陸頌雄指，現時出現一工三酬現象，包括公務員工友、舊合約外判工、新合約外判工，建議可預留撥備，向舊合約外判工直接發放補貼。

領導跨局跨部門工作小組研究外判制度的羅致光解釋，此非錢銀問題，由於涉及合約公平競爭性，亦可能引起法律訴訟，經研究後認為不可行；他又指，有就提早執行新制作出研究，但技術上有難度，相信能趕及於4月前生效的機會相當低。

最高工資者投標比重可獲25分

有議員則認為工資佔技術比重仍然偏低，羅則稱，考慮各類因素後，將工資比重設定為25%，「已去到好盡」，他續指，新制下亦會就各投標者的進行評分排序，給予最低工資的投標者，會評為0分，最高工資者則可獲25分。

民主黨尹兆堅則追問，如僱主安排員工颱風期間放假，但事後要求「補鐘」或扣糧，港府可有任何跟進，羅則指外判商如依勞工法例安排員工放假，難作出監管；工聯會何啟明則詢問如何保障轉換外判合約後，工友人工不會下調，羅則解釋，倘以上一份合約薪金水平，作下一份合約中標門檻，存有運作困難。

港府早前宣布多項外判合約改革，以保障非技術員工的僱傭權益，今年4月起招標的外判合約，其連續性合約滿一年，可享有合約酬金、受僱滿一個月可享有薪勞工假，亦設颱風工作1.5倍「補水」等；另於投標制度中，調整標書價格及技術評分比例，由七三比改為五五比，另調高工資佔技術比重評分至25%，即整體評分佔12.5%，期望可改善價低者得情況。