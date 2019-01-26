【豬年2019】「蘭花大王」大王首度引荷蘭染料　種出變色蝴蝶蘭

你見過天藍色的蝴蝶蘭嗎？隨著注射染料的技術在花卉中廣泛應用，染出來的每朵花顏色一樣且自然。有「蘭花大王」之稱的楊小龍今年首度從荷蘭引入染料，成功將白色蝴蝶蘭「種」出湖水藍、藍靛、淺紫色、青碧色的特別顏色，將在農曆年限量推出，花梗2呎半長每株200元、3呎半則售約250元。 對於不少市民會提早購買蘭花，擺在家中以增添節日氣氛。楊小龍指，近日天氣雖和暖，但日夜溫差大，有利蘭花生長，故供應量穩定，預料有60多個品種蘭花應市，將不會加價。

使用荷蘭蘭花染料後，本來白色的蝴蝶蘭被染成湖水藍、藍靛、淺紫色和青碧色。（余俊亮攝）

楊小龍今年亦有培植多個新品種蘭花。（余俊亮攝）

開花八成注入染料 三日後變色

說起蘭花，大多會想起是紫紅色、黃色或白色，但隨著染色技術在花卉中廣泛應用。千葉園董事長楊小龍指，早年有荷蘭專利的6款蘭花染料，今年首度引入其中4款，包括湖水藍、藍靛、淺紫色、青碧色，並在白色蝴蝶蘭上「染色」成功，預料農曆新年期間限量推出，花梗長2呎半每株200元，3呎半約250元。

湖水藍中有著深藍色的紋路，驟眼一看以為是假花，但其實每株蝴蝶蘭都是真的植株。楊小龍表示，當每株蘭花開剩約2個花蕾，便可在花莖上注射一針染料試劑，經過約三天時間，每朵花均會變色，新開的花苞也會是染上淡色，可持續到花朵凋謝為止。翌年再開花時，花朵則仍是白色。

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今年不少熟客提早在本月初就到楊小龍的花場買花。（余俊亮攝）

今年冬季日夜溫差大 有利花朵成長

蘭花又稱「君子之花」，給人高雅君子的印象，每逢農曆年均是市民購買花卉之選。楊小龍表示，蘭花適溫為攝氏17至25度，由於去年農曆年前夕持續陰天，需在溫室開暖氣控制。不過，今年天氣清涼，不時有充足陽光照射，至夜晚氣溫下降，有助蘭花生長，「蘭花喜歡日夜溫差大，花冧才會拉得長，開得靚。」

去年9月中超強颱風「山竹」吹襲本港，不少花場受損。楊小龍透露，有3、4間溫室屋頂被吹塌，或被電線倒壓住，幸好及時發現、修補，並搬走漏水位置附近的蘭花，故只是損失數百株花。不過，他強調今年供應量穩定，花價與去年相若，普通蘭花8個花蕾以上，每株賣120元至288元。