【新界東北】收地在即村民表明留守　冀盡快作了斷：一係生一係死

新界東北新發展區涉及逾700公頃，村民與政府就收地方案斡旋多年。發展局將向立法會申請近500億撥款，最快今年下半年收地。 居於古洞村達40年、德利士多老闆馮太太坦言，發展計劃困擾村民多年，加上政府方面無意解決村民問題，令她大感心灰。她稱賠償非只以金額衡量，執意多年皆因街坊間的情誼，「依家可以同其他街坊傾計，又有間舖可以聚下腳。」 古洞北村村民關注組主席李肇華過往聽過不少批評，斥村民妨擾房屋發展，坦言政府未有全面公開相關資料，只為「妖魔化」村民。面對收地在即，他稱最好「盡快來」，「一係生一係死。」

馮太太與丈夫開設的士多已有60年歷史，以往為村民聚集地。（梁鵬威攝）

政府就新界東北新發展區，去年中推出新特惠補償措施，包括放寬寮屋戶的賠償，由上限60萬元增至120萬。發展局將向立法會申請撥款，涉近500億。此外，受影響重建戶可獲賠償最多達7.326億，其他土地徵用及特惠津貼另有133.35億元。

現時於古洞村內尚有近2,000名居民，部分人拒絕接受政府的賠償方案，於村內居住逾40年的馮太太一家亦屬其一。58歲的馮太與丈夫，連同兒孫共一家六口現居於村內。馮太坦言，憂慮遷出上樓後或難以融入新社區，亦須被迫與子女分户。

馮太太於古洞村居住逾40年，坦言不捨得一班街坊。（梁鵬威攝） 士多屹立一甲子 除視村落為居所，更重要的是與鄰里的關係。馮氏夫婦開設的士多，於村內屹立近60年，「由我老爺奶奶嗰代已經喺度…養大咗啲仔女。」她稱以往士多非常熱鬧，常為街坊的聚腳地，「坐喺度傾吓計。」不過自從近年政府推動發展計劃，不少村民陸續遷出，令村落漸漸失去人氣、聲音，僅存的只有士多內傳出的陣陣電視聲。 馮太稱，根據早前政府公布的「加碼」特專賠償方案計算，住屋連同士多舖位只能獲最多約55萬的賠償金額。她稱金額之少不但難另覓新居所，甚至未能重開士多生意。她堅稱會留守到最後一刻，「出到去我做得到啲咩。」

李肇華坦言希望政府盡快收地，「一係生一係死」。（梁鵬威攝）

李肇華：新賠償方案其實更差

同樣堅持留守的有古洞北村村民關注組主席李肇華，他斥政府的新賠償方案甚至比以前更差，如以呎數計算金額，變相令村民獲得更少賠償，「魔鬼在細節。」他又斥政府強調發展區內會增加公營房屋比例，但只是單靠增加地積比，發展商可使用的私樓土地卻未有減少，變相令公屋居住環境更擁擠。

他坦言不少人批評留守的村民妨擾房屋發展，他認為說法不公道，「妖魔化咗啲村民。」他稱部分土地為村民私人持有，但政府一直拒絕公布相關比例；加上發展影響村民謀生地方及居所，「不少人幾代同堂住喺村，上咗公屋就要分户。」故認為政府有責任解決涉及問題。

發展局擬就新界東北發展區計劃向立法會申請撥款。 （梁鵬威攝）

土地供應專責小組去年年底交報告，內容提及局部發展粉嶺高球場，而位置正正鄰近新發展區。李肇華稱，不少村民得悉計劃均感失望，「好hurt村民，唔明白點解唔收高球場。」對於收地在即，李肇華坦言希望「盡快來」。他斥政府無心聆聽村民訴求，「同你傾又唔聽，鬧又唔鬧得，到底想村民點？」他認為計劃已困擾村民多年，寧願盡快作了斷，「一係生一係死。」不過，他坦言會與村民留守到最後一刻，「村民唔可能唔理自己屋企。」