一田超市旺角店下周日重開　首月有廚師為買肉顧客即煮即食

一田超市位於旺角新世紀廣場的分店，早前因搬遷工程暫停營業，經過約半年時間，旺角分店將於下周日（20日）重開，不過由3樓移至5樓的新位置。新店增設嶄新概念主題區，結合了超市和食肆兩大元素，除了「邊買」、「邊食」，新店同時提倡「邊學」概念，與ABC Cooking Studio合作，將煮食教學影片及小百科集合於一田和食店中。 一田百貨行政總裁黃思麗指，預料新店有望帶動一田新春整體營業額增長5%至8%。

一田超市旺角店將於本月20日重開。（林若勤攝）

新店升高兩層 面積大一半

一田超市於去年7月斥資4,000萬元，為旺角店進行為期半年的搬遷工程。新店「升高」兩層至5樓，佔地18,995平方呎，較原店大55%。

新店同時增設不同服務，如新增3,200多平方呎的嶄新概念主題區，結合了超市和食肆兩大元素，以讓顧客能於超市「邊買」、「邊食」。主題區內的「5大自煮食桌」包括首度登陸一田的日式鐵板燒「Grill+」，資深主廚會用頂級和牛及其他高級食材，製作出原汁原味的鐵板燒。

開店初期推出限定服務，由1月20日至2月19日期間，將推出不同優惠，如「Grill+」推出日本三大和牛之一的近江牛鐵板燒，每份299元，每日限售30份；主打日本刺身、魚獲的「魚兵衛」，亦會推出滿盛北海道蟹肉卷，價錢為每份198元，每日限售20份。

另外，店內設「自選靚肉燒肉」服務，顧客在店內PRIME肉食專櫃購買肉後，可交由廚師即場燒製，毋須額外付費。

另外，主題區內亦有「6大輕食食桌」，食物有如全港首間以馬來西亞榴槤Crossover日本烘焙材料的甜品店「老樹」、主打泰式芒果糯米飯的「Ca-Chap」、來自日本九州的麵包品牌「糧友」等。

除了「邊買」、「邊食」，新店同時提倡「邊學」的概念。一田與ABC Cooking Studio合作，將煮食教學影片及小百科集合於一田超市和食店中。顧客可根據簡易食譜，在家烹者煮美食。

行政總裁料可帶動一田業續升8%

一田百貨行政總裁黃思麗指，預料新店有望帶動一田新春整體營業額增長5%至8%。談及往年業績，她透露去年超市營業額升19.3%，當中以鮮貨升幅最佳，如肉類、海鮮有20%增長。