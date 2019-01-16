【流感高峰】公立醫院逼爆成常態　兩院6成時間病床佔用率逾120%

每逢冬季流感高峰期，公立醫院內科病房均「逼爆」。《香港01》記者比較近三年數據，發現公院內科住院病床平均佔用率連年上升，部份醫院的單日佔用率過100%已成常態。 截至1月15日，今次流感高峰期內，以聯合醫院、伊利沙伯醫院及將軍澳醫院的內科病房負荷最高，分別錄得120.1%、119.7%及119.5%的佔用率，而各公院的平均值為109.4%。其中將軍澳醫院、聯合醫院在流感高峰期有多達6成時間內科病床佔用率逾120%，反映病房逼爆已成常態。

現時本港共有15間公立醫院提供內科住院病房。2016/17、2017/18以及2018/19三個年度的冬季流感高峰期，整體公立醫院的平均病床佔用率分別達到101.8%、109.1%及109.4%。

（16/17年度及17/18年度計算日期為12月22日至翌年1月20日；18/19年度計算日期為12月22日至翌年1月15日）

本年度三大最「逼爆」內科病房為聯合醫院、伊院、將軍澳醫院。三間醫院的平均病床佔用率均約120%。將軍澳醫院更出現單日佔用率過130%的情況。

在2016/17年度流感高峰期， 伊院病床佔用率為105%，至17/18年度增加近10個百分點至114.9%。同期將軍澳醫院的病床平均佔用率亦由107%，增加8.2個百分點至115.2%。值得留意的是，伊院在17/18年同期，23.3%日子內科病床佔用率高於120%，但今年已大增至60%。至於聯合醫院，則由17/18年度的76.7%下跌至今年68%。

翻查2016/17年度數據，當年威爾斯親王醫院及聯合醫院的佔用率分別為118%及110%，遠較其他醫院高。兩間醫院均出現統計期間，所有日子病房「爆滿」、佔用率逾100%的情況。 其後，威院內科病床佔用率稍有回落，而聯合的負荷則越來越重。