【流感高峰】護協轟5億元撥款有錢剩　醫管局：去年已悉數用盡

冬季流感高峰期，各間公立醫院長期爆滿，前線醫護人手苦不堪言。香港護士協會發文炮轟，醫院管理局去年獲一筆過撥5億元應對流感卻至今只用了一半，故在周日（20日）發起「做爆、不如鬧爆」集會，要求全數用於前線人手上。惟醫管局回覆《香港01》表示，去年度已悉數用盡政府提供的額外5億元撥款；今年度亦已為各聯網準備5.2億元的撥款，以應付冬季服務高峰期所需額外開支。

冬季流感肆虐下，各間公院都相繼「淪陷」。護協號召前線護士周日到政總集會「鬧爆」政府及醫管局，身兼衞生服務界立法會議員的香港護士協會主席李國麟指出，醫管局去年度仍有2.5億元撥款未曾使用，促請將餘下的撥款全數用於前線人員上。

醫管局主席梁智仁上月曾到各公立醫院巡視。（資料圖片／歐嘉樂攝)

去年共用6.5億元撥款 2.5億留收入儲備

面對前線護士們的怒憤指控，醫管局發言人則表示，去年度共預留9億元應對冬季服務高峰期的服務需求，當中包括運用政府提供的一次性額外5億元撥款，以及調撥醫管局的收入儲備以應付餘下的4億元開支。

而在推行相關措施後，醫管局去年度冬季服務高峰期的總開支為6.5億元，包括悉數用盡政府提供的額外5億元撥款，另外1.5億元開支則以醫管局的收入儲備應付。至於原來預留資源中的餘額(約2.5億元)已存於醫管局的收入儲備，並用作支持今年度冬季服務高峰期所需的開支。

另外，今年度醫管局已向各聯網預先提供約5.2億元的撥款，作推行冬季服務高峰期應對措施之用，會按需要進一步向聯網提供額外撥款應付冬季服務高峰期所需額外開支；強調會繼續聆聽醫護團體及前線員工的意見。