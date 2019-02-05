【豬年2019】蘭花大王親授種花秘技：想開花就要做「整蠱專家」

適逢農曆新年，不少市民都購買蘭花在家中擺放，既點綴家居，也寓花開富貴。在元朗一個花場之中，有一個霸氣的身影不停在花海穿梭，時而為客人介紹品種，時而小心翼翼搬抬新花，他是人稱「蘭花大王」的楊小龍。 種花之路一走已是逾廿年，但原來他在而立之年「半途出家」，由海鮮批發商搖身變為一介花農，但這門生意並不易為，試過花場被附近工廠燃放的煙花無情燒毀，損失過百萬元，外表嚴肅沉穩的他，最愛看著嬌美的蘭花成長：「看住自己種的花長大，由2呎半到3呎半，其實都好開心。」而楊小龍的花場生意成功之路，原來在於要學會做「整蠱專家」。

楊小龍指，種花雖辛苦，但看到開花就會開心。（余俊亮攝）

97年與花結緣 赴台拜師從頭學起

每逢過年，總會看見千葉園董事長楊小龍出來「教路」揀蘭花，及推出悉心培植的新品種。與蘭花結緣，要從1997年的一次花卉展覽說起，「以前做海鮮批發，見到蘭花很乾淨、耐放，覺得這些生意可做，批發過程差不多，98年就註冊公司開始種花。」楊小龍說。

毅然轉行，一切要由零學起。楊小龍先到台灣四處敲門找師傅，學習培育花苗、整理花梗、淋水施肥、催花等：「種花要有技術，太濕好快死，亦不能淋完水等完全乾了，才澆花。」

但在投身蘭花界的首年，他與一位前輩合作種花，不少蘭花的花莖快要長出，他們準備做催花過程，豈料中秋節當晚附近燃放的煙花火屑掉下，燒著部分溫室，這次池魚之殃令他損失慘重：「損失數百萬元，第一次種花就遇上火燭，好心痛，但無計。」他無奈地苦笑。「第二年就好小心，到農曆八月十五就叫人看守住溫室，加上有經驗，就成功了。」

現時花場有十間溫室，合共逾六萬呎，約有十萬盆蘭花盆栽。（余俊亮攝）

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香港天氣熱不利蘭花生長 難題終破解

蘭花生意發展近二十年，現時楊小龍的花場有十間溫室，合共逾六萬呎，約有十萬盆蘭花盆栽，2000年後逐步於每個溫室裝置冷氣調節溫度。楊小龍指，氣溫過高不宜催花，蘭花適宜在日間不超過25度、晚上17至18度間生長，日與夜要有明顯溫差：「台灣人初時以為我們催不到花，香港天氣熱，但想不到我們可以成功，花亦開得漂亮。」

不過，在安裝冷氣前，楊小龍要每晚獨自到3間溫室內，為所有蘭花噴霧降溫，約兩小時至凌晨完成：「要給蘭花溫差，就要想辦法，我晚上去噴水，降溫1、2度，好多人不相信。不想夥計晚上也要工作，所以是我親力親為。」這樣的由腳步聲和噴水聲交織成的交響曲，整整延續了長達一個月，最終亦皇天不負有心人：「見到爆出花芽就好開心，原來是有效。蘭花好食好住是不會開花，一定要整蠱牠。」他說笑道。

近年的新春花展會，楊小龍會與兒子楊尹俊（左）出席推介蘭花新品種。（資料圖片 / 李澤彤攝）

花場生意父傳子：以後交給他，我可以退休了

年過半百的楊小龍，有時會不苟言笑，年復年地專心培植蘭花新品種，其兒子楊尹俊（Ryan）亦耳濡目染承傳父親手藝，近年專注打理花場，又鑽研培植形如瀑布灑下的蝴蝶蘭。

楊小龍便喜歡不時推介愛兒的「作品」：「他喜歡日本品種，花梗長又垂下，花朵好似手掌般大，都很漂亮。」望著粉紅色的蘭花，他輕輕地說：「以後交給他，我可以退休了。」