【旺角東站臭味之謎】帝京酒店否認爆污水渠　豬屎味來源仍未明

近一年來港鐵東鐵旺角東站經常被指臭氣熏天，不少途經的市民都曾聞到猶如「豬屎味」的臭味。曾任九鐵主席的立法會議員田北辰向《香港01》表示，有指臭味源於車站上蓋的帝京酒店「渠塞」所致，導致異味一年來縈繞旺角東站一帶。 不過帝京酒店表示，經初步檢查後，至今在酒店範圍內沒有發現任何渠道爆裂或滲漏情況，酒店將繼續全力配合港鐵作進一步的檢測工作。

東鐵旺角東站近一年來，不時有豬屎味傳出，以往羅湖方向的月台猶甚。（資料圖片）

田北辰去年實地親聞惡臭 事隔一年仍聞到

實政圓桌立法會議員田北辰向《香港01》表示，他在去年1月時，收到不少旺角東站的月台助理投訴，指在早上約7時多，於往羅湖方向的月台近車頭位置聞到惡臭味，形容氣味猶如豬屎味、「豬欄味」。而他當時，亦曾於晚上約10時到場了解，確認是有惡臭味。他提到當時月台上的助理，更因此而需要配戴口罩，以阻隔臭味。

及後，田北辰向港鐵了解事件，發現惡臭的源頭是附近帝京酒店有「渠塞」。他引述港鐵指帝京酒店聲稱去年已解決事件，但田北辰在日前仍在旺角東站嗅到惡臭味。

有網民指以為「自己踩屎」

《香港01》又發現，有連登網民早於去年3月發帖文，身在現場以為「自己踩屎」；而一個月前亦有網民投訴，指旺角東往羅湖方向月台車頭臭氣沖天，一度懷疑樓上廁所「爆屎渠」。

田北辰稱向港鐵了解過，惡臭源頭是附近帝京酒店有「渠塞」。（資料圖片）

杜先生表示，曾在近凌晨時候嗅到旺角東站有惡臭。（黃雅盈攝） 有市民稱曾聞到「屎味」和「廁所味」 《香港01》亦就事件向途經旺角東站的市民了解。其中杜先生表示，曾在近凌晨時候嗅到旺角東站有惡臭，他稱相關的氣味猶如「屎味」和「廁所味」，但不知道源頭是哪裡。他又提到，在上午或中午時通常嗅不到相關氣味，認為是港鐵未有在凌晨時候開啟抽風系統，故此使臭氣沖天。 而劉同學亦稱有聞到臭味，形容如「廁所味」，他認為相關氣味令人困擾。

帝京酒店位處旺角東站上蓋，被指是臭味源頭。（酒店網頁圖片）

帝京酒店：繼續配合港鐵檢測

帝京酒店回應稱，酒店一直為範圍內的設施進行定期維修和檢查，並一直與港鐵緊密聯繫，並配合進行勘察及漏水測試。發言人表示，經初步檢查後，至今在酒店範圍內，沒有發現任何渠道爆裂或滲漏情況，酒店將繼續全力配合港鐵作進一步的檢測工作。

帝京酒店稱經初步檢查後，至今在酒店範圍內沒有發現任何渠道爆裂或滲漏情況。（酒店網頁圖片）

豬羊牛曾經東鐵由羅湖運往紅磡

事實上，東鐵線早年確實不時傳出「豬屎味」，皆因七、八十年代，是鐵路貨運高峰期，各式各樣的貨物經貨運列車從內地運到香港，抵港貨物更是包羅萬有，例如糧油、生果、雜貨、海味，甚至豬羊牛等牲口。當時貨運列車由羅湖駛經各個東鐵線月台，再到一個叫「大包米」的紅磡貨場卸貨，以致當時的東鐵線沿線各站都不時會傳來陣陣的「豬屎味」。不過，上水屠房1999年啟用後，牲畜列車便由羅湖站直去附近的上水屠房，牲口的臭味亦成絕響。