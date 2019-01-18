【流感高峰】4日內爆三宗幼稚園須停課　校長：安排草率

本港步入冬季流感高峰期超過半個月，幼稚園成為爆發流感的「重災區」。政府宣布當幼稚園於96小時（4日）內，錄得3宗或以上流感個案，經衞生防護中心確認後可停課七日。有幼稚園校長認為安排較草率，而且宗數門檻過低，會輕易停課，影響學校教學，家長或難以照顧停課子女。她舉例，若家長因工作等需要未能照顧子女，學校仍要開放校園，若返校學生多，停課作用則不大，建議應調高停課門檻。

本港步入冬季流感高峰期超過半個月，幼稚園成為爆發流感的「重災區」。（羅君豪攝）

聖文嘉中英文幼稚園（華貴）校長麥謝巧玲認為，若學校於96小時內，錄得3宗或以上流感個案就要停課，在實際執行上會有困難，例如指定時間內分批出現3宗個案，「若最後個日先出現第三宗，但前兩宗又好番，咁應該點計？」

她指幼稚園一直嚴防流感，以其校為例，老師一旦發現學生出現病徵，如「流鼻水，又流眼水」等，即使無發燒亦會建議學生即日請假休息。

麥謝巧玲認為，政府停課門檻較低，或令學校輕易停課，需要取消教學活動，亦會為家長帶來不便。她指，若家長因工作等需要，在停課期間未能照顧子女，學校仍需要開放校園，若返回校園的學生數目多，其實停課作用不大。她建議，政府應調高停課門檻，例如96小時內，錄得5至6宗或以上流感個案才停課，效用會較為大，亦「無可口非」。