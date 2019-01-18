【流感停課】何栢良料學校爆發將惡化　促當局考慮學生提早放年假

冬季流感肆虐，過去一周出現多宗學校爆發個案，當中以幼稚園/幼兒中心的爆發情況最嚴重。由1月6日至16日，本港錄得251宗院舍爆發個案，當中約七成，即175宗個案為幼稚園；加上昨日（17日）再多3宗幼稚園爆發流感，累計已有178宗爆發個案，對比去年同期僅29宗個案，爆發個案大幅上升。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良相信，未來一至兩個星期因天氣轉冷，學校流感爆發情況會再度惡化。他又指幼稚園學生的流感疫苗接種率較低，若疫情在幼稚園內急劇上升或者陸續有嚴重兒童感染個案，建議當局應考慮提早放年假。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，因應天氣轉冷，爆發情況或進一步惡化。（盧翊銘攝）

衞生署因應幼稚園爆發情況嚴重，據悉將於下午記者會上宣布相關更新措施，但未有提及會否宣布停課。何栢良表示就個別學校課，教育局及衞生署去年已訂立一個參考指標，主要視乎學校及受影響班級受影響的百分比，同時看校內是否有嚴重個案需要進深切治療部或出現死亡個案等。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，建議當局應考慮提早安排學校放年假。（資料圖片／余俊亮攝） 何栢良：未來一至兩周流感情況會再惡化 翻查衞生防護中心數據，單單1月13日至17日便錄得91宗幼稚園爆發個案，去年冬季流感最多幼稚園爆發個案的一周亦只有60多宗個案，爆發數字明顯上升。去年特首林鄭月娥會見食物及衞生局局長陳肇始及多名專家後，由衞生防護中心宣布幼稚園及小學停課決定。 對於幼稚園是否需要提早停課，何栢良相信，未來一至兩周的流感情況會進一步惡化，因為天氣轉冷，而幼稚園的學生流感疫苗接種比率較低。他又指若幼稚園內疫情急劇上升，或陸續有兒童嚴重感染個案，建議當局應考慮提早安排學校放農曆年假。

何栢良建議有關當局應考慮全港整體性的疫情紓緩方法，他指去年繼幼稚園及小學停課後，明顯對紓緩疫情有幫助，他建議當局同時考慮門診、住院病人及急症室數據，決定是否應作出停課安排。另外，公立醫院急症室及內科病床持續爆滿，醫護人員應接不暇，何栢良就建議醫管局應考慮開設流感診所分流急症室病人，應考慮為醫護人士的特別津貼（SHS）付雙倍人工。