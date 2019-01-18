農曆年車牌拍賣　「JJJJ」、「PP」抑或「AA1」會吸引啲？

農曆新年車牌於下月24日公開拍賣，有45款組合，大部分都包含具好意頭「發」的諧音「8」，更有由「孖A」組成的「AA 1」就如三條一，有車牌中心負責人看好「AA 1」會最大競爭，2個自訂車牌「PP」及「JJJJ」四條鈎夠工整、特別，更看好另外三款，料成交額可過百萬。 翻查資料，靚號碼「AA 88」原來是己故名人廖烈武生前座駕Mercedes-Benz平治的車牌。廖烈武生前為廖創興企業公司主席。

運輸署今日（18日）公布，農曆新年車輛登記號碼拍賣會於2月24日（周日），在灣仔會展舉行。（運輸署文件）

運輸署今日（18日）公布，農曆新年車輛登記號碼拍賣會於2月24日（周日），在灣仔香港會議展覽中心L2樓S221會議室舉行。當日將會公開拍賣45個車輛登記號碼，當中包括43個傳統車輛登記號碼，及2個自訂車輛登記號碼。

有多個「發」組合 如：「MR 2828」

新年發財好意頭，車牌中有22個組合均包含「8」字，取其諧音「發」，如「UP 8888」、象徵易發易發的「MR 2828」。

AA1曾涉車禍 AA88原由廖創興後人持有

車牌「AA1」屬不得轉讓車牌，翻查資料，據報道，於2007年的一個凌晨，大埔粉嶺公路康樂園發生交通意外，其中一輛Jazz私家車掛有特別車牌「AA1」，其時年約三十一歲的姓周男司機扭傷頸送院。

至於另一靚號碼「AA 88」原來是己故名人廖烈武生前座駕Mercedes-Benz平治的車牌。廖烈武生前為廖創興企業公司主席，於2017年7月12日在養和醫院逝世。

車牌中心負責人最看好「AA 1」 如同三條一

優質幸運車牌中心創辦人顏文翰最看好「AA 1」，如同三條一，為多數人渴求；他指，翻查資料「AA 1」應是曾有人以個人名義登記用過的車牌，後來運輸署收回，是難求的車牌，料最少可到過百萬元的價位。

四條「J」夠工整

顏文翰認為「AA 88」、「222」、「889」、及兩個自訂車牌「JJJJ」、「PP」的成交額都會跑出。然而，他指該2個自訂車牌不設雙行排列方式展示，只能以單行排列方式展示；他又指，自訂車牌「PP」雖然是孖字母，但去年的「VV」有雙贏意頭更驚喜。去年拍賣的「VV」車牌，以930萬元成交，打入最高成交額十大；而四條「J」則夠工整。

「53」諧音「唔生」

他認為，當中未帶有吉兆的「51」及「53」會較冷淡，其中「5」為土、「1」為水，有「水土不服」的意味；「53」諧音「唔生」，不太吉利。