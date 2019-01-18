無業漢向好友淋易燃液　並點火令對方燒死　重審再裁定謀殺罪成

無業漢被指6年前在吸服冰毒後，向好友淋潑易燃液體後點火，令好友着火，最終傷重死亡。無業漢於2014年被裁定謀殺罪成，遭判囚終身。而他於2年後上訴得直，案件發還重審。案件上月重審，陪審團經退庭商議後，今(18日)亦一致裁定他謀殺罪成，無業漢依例被判處終身監禁。

被告魏漢光重審再被裁定謀殺罪成。（資料圖片）

被告曾上訴得直

現年49歲的被告魏漢光，被指於2013年在九龍城打鼓嶺道某單位內，謀殺死者鄭港生（57歲，下稱鄭）。他於2014年在原審時被裁定罪成，惟他及後提出上訴。上訴庭指原審法官在引導陪審團時，未有就被告疏忽以致誤殺的可能性給予指示，因此撤銷定罪，同時下令案件需發還重審。

自稱曾用易燃液兼吸煙致意外

控方案情指，被告於2013年5月29日，在涉案單位內向鄭淋潑液體，鄭及後着火。被送院搶救，延至翌月12日不治。而被告向到場的警員稱，案發時用酒精抹風扇，意外把酒精潑到鄭身上，同時被告正在吸煙，煙頭令鄭全身著火。

專家指煙頭不能造成案中火勢

惟他在錄影會面中改稱，案發時以酒精抹衣車，期間正在吸煙的鄭被淋到酒精。

但法證專家的意見，火勢應是由火機造成，煙頭不能導致鄭全身着火。

案件編號：HCCC78/2016