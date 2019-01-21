腎臟移植者重生　運動改變生命　登珠峰、單車馬拉松無難度　

運動能改變命運，為接受器官移植的患者提供一個「重生」的機會。曾接受腎臟移植的病人，透過踏單車、長跑緞練讓身體恢復到先前狀態，更挑戰極限登上珠穆朗瑪峰。器官移植基金會將派出20多名曾進行器官移植的病人參加一個單車馬拉松比賽，以運動證明曾接受器官移植的復元人士無異。

何醫生希望透過今次慈善賽推廣器官捐贈，原來曾接受肝臟移植的病人理論上可以再將肝捐出。（梁銘康攝） 器官移植基金會今年派出3隊、共20多位接受器官移植後重生的選手參賽，有選手曾換肝、腎。器官移植基金會主席何繼良醫生希望透過比賽令香港人明白，縱使器官衰竭病人在病榻時飽受折磨，但接受器官移植康復後，便跟正常人無異，「甚至能夠做到嘅程度可以比一般無運動嘅人更fit」。他又指，單車是一項非常適合器官移植康復者的運動，有助他們提升體能及意志力。

60歲的Peter於1998年確診慢性腎病，後期更需洗腎，「當時醫生話我個腎得10年左右，不過我都捱到12年」，至2010年末才獲腎臟移植重生。手術後，他一直努力鍛鍊身體，不時參加馬拉松及踩單車，「以前病得咁辛苦，有機會好返就唔應該浪費時間」。2017年，他成功登上珠穆朗瑪峰，認為自己體能狀態比患病前更好。Peter自言很喜歡踩單車，「踩住單車吹住風好舒服」，今次將參加「休閒組」比賽，目標為完成賽事，對此非常有信心。

Peter雖已年屆60，但體能比腎病時更好，除了踩單車更愛長跑。（梁銘康攝）

教練踩單車成功減肥

教練湯志雄透露自己的單車減肥經驗，他體重一度高達200多磅，「啲血管直頭塞咗」，肥胖更令他體力不支「喺羅便臣道去嘉諾撒醫院500米都要搭的士」。後來愛上踏單車，透過運動慢慢減至健康體重，更角逐大型業餘單車賽。「我相信每個做過器官移植，可能一開始比較差啲，但只要肯用運動改變自己生命，係可以一路增強自己，令生活好有意義」。湯教練認為一班參賽者雖曾接受過器官移植，但其實與其他學員無分別。

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