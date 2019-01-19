菲律賓首富施至成離世　香港設公司持豪宅　次子擁香港身份證

菲律賓首富、SM Investments Corporation創辦人施至成（Henry Sy Sr.）昨日（18日）在睡夢中辭世，享壽94歲。據《福布斯》「2018年全球富豪排行榜」，施至成及家族資產淨值為190億美元（約1,482億港元）。 施至成作為白手興家的鉅商，與香港亦關係密切，早於1990年代初便在香港開設公司，並與三名子女分別共同持有。其香港註冊公司更在香港至少持有2個豪宅物業，包括現時仍持有的會展中心會景閣一高層單位，為他跟次子施俊龍在公司登記上所報的住址，市值逾4,000萬元。施俊龍主力房地產業務，有香港身分證。

菲律賓首富施至成在香港註冊公司，其中現時仍擁有的會展中心會景閣一高層單位。（Google地圖截圖）

會景閣單位市值約逾4000萬元

施至成早於1992年起在香港成立公司，在香港至少有2間豪宅以其名下公司名義持有，包括已脫手的寶馬山雲景道60號峰景大廈一單位。而目前仍持有的是會展中心會景閣41樓的單位，據去年8月最新資料，施至成與次子施俊龍均以該地址登記為董事住址。據資料，會景閣該單位現時市值約4,000多萬元。

SMIC早於2002年便與香港首富李嘉誠旗下的屈臣氏聯手，攻入菲律賓的日用品零售市場。（資料圖片）

將李嘉誠屈臣氏引入菲律賓

施至成創立的SM百貨公司，由1970年代至今，全菲律賓已有超過70個商場，在中國內地也有6個。而施至成於1990年代起在香港成立公司，SMIC早於2002年便與香港首富、現長和系資深顧問李嘉誠旗下的屈臣氏聯手，攻入菲律賓的日用品零售市場。於2014年，李嘉誠次子李澤楷旗下富衛保險，亦成功獲當地政府發牌。

長女曾評港商輕視菲市場

施至成長女施蒂絲亦是菲律賓女首富，她於去年中在菲律賓接受香港傳媒訪問時，提到香港企業以往不重視在菲律賓投資，相信經「一帶一路」倡議後，會令更多港商將目光投入菲律賓，並認為打開菲律賓市場的捷徑，便是食肆生意，她大讚香港飲食，認為香港最吸引菲律賓旅客的正正是美食。