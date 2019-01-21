【朱經緯案】終院拒頒上訴許可　上訴無望　朱：問心無愧

退休警司朱經緯2014年佔領運動時期間，執勤時用警棍揮擊一名男途人。他在審訊後被裁定襲擊罪成，遭判囚3個月。他及後向高院提上訴但遭駁回。雖然他已於去年10月刑滿出獄，惟他仍向終審法院就其定罪及其刑期申請上訴許可，案件今(21日)在終院處理。但朱只由他的律師代表出庭，他本人未有現身，而每次朱上庭均出現的「撐警」示威者，亦未有出現。終院拒頒上訴許可，朱無望再提上訴。朱的律師在庭外透露，朱對裁決表示失望，但仍堅稱問心無愧。

朱經緯申請終極上訴許可，但沒有現身法庭。（資料圖片）

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59歲的上訴人朱經緯，被裁定於2014年11月26日，在旺角彌敦道上海商業銀行外襲擊男途人鄭仲恒罪成。

代表朱經緯的大律師彭彼得在庭外指，已把結果通知朱經緯，對方尊重法庭裁決，亦感失望，但仍堅稱只為執法，問心無愧。

男事主聲稱路過被打

事主在原審時供稱，在案發日晚上10時與友人身處旺角。他看到彌敦道與亞皆老街交界有「鳩嗚團」群眾聚集，數分鐘後聽到叫囂聲，隨即人群衝過來。鄭遭驅散的警員踢中，手肘遭警棍打中。雖然他向警員表示「我地路過」，並沿亞皆老街前行，惟感到後頸被打。他於3天後到警署投訴，事後從報道得知施襲者是朱經緯。

朱辯稱揮棍力度「點到即止」

朱經緯在原審自辯指，事主向另一名警員做出侵略性動作，他揮棍是「點到即止」。惟原審裁判官指，從呈堂影片可見事主在案發時正離開現場，沒有證據顯示他衝擊警方防線，不接納朱的說法。朱被判囚3個月，但獲准保釋等候上訴。

上訴被斥為下屬立下壞榜樣

他之後向高院就定罪和刑期提出上訴，質疑事主的可信性，朱又指在案發時真誠相信需揮動警棍清場，而現場情況混亂，他出手或超出預期，但非出於惡意。此外，朱一方要求改判有條件釋放，即簽保守行為。

惟法官於上年9月頒下判詞，駁回其上訴，並指朱的行為為下屬立下壞榜樣。朱即時入獄繼續服刑，至去年10月26日服刑完畢出獄。

朱認為官應以警員身份作考量

朱的律師陳今陳辭時指，處理本案時應考慮當晚的整體情況，朱經緯需確保馬路不會被重佔，而朱當時身為警員，需控制人群，因此應該以警員的身分作測試，考慮朱是否使用非法武力，惟原審裁判官只以一般人的身分作測試。

終院法官退庭10分鐘，即宣佈不會頒下上訴許可，並會稍後下達判詞，朱亦無望再提終極上訴。

案件編號：FAMC 56/2018