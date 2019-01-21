平機會調查：23%大學生過去一年曾遭性騷擾　施害者包括教授講師

平等機會委員會今日（21日）公布「本港大學生性騷擾調查研究」結果，發現有23%的大學生，在調查前一年內曾受到性騷擾，部分個案更是明目張膽地遭性侵犯，但當中只有2.5％的受訪者表示已向所屬大學投訴。

平機會研究團隊於2018年3月22日至4月30日期卷，透過網站收回約14,442份不記名的網上自填問卷，佔九所參與大學101,016名全日制本科生和研究生的14.3%；平機會亦與28位表示曾遭性騷擾的學生進行深入訪談；以及透過焦點小組，向大學代表了解他們對校園性騷擾的意見。

調查顯示，三種最常見的性騷擾形式包括在學生面前向別人說有關性的話題或鹹濕笑話（38.0%）；直接對學生說有關性的話題或鹹濕笑話（34.7%）；以及有人對學生作出不恰當的身體接觸（20.2%）。

平等機會委員會今日（21日）公布「本港大學生性騷擾調查研究」結果，發現有23%的大學生，在調查前一年內曾受到性騷擾。（鄧穎琳攝）

在校園範圍內被性騷擾的學生中，逾八成人指出騷擾者為男性，72.7%為與受害人就讀同一所大學的同學；而98人（約4.4%）表示騷擾者為導師、講師或教授；另有98人（4.4%）則指騷擾者為大學非教學職員。

平機會署理營運總裁朱崇文強調，此類個案數目看似不多，但情況令人關注、絕不能忽視。他解釋，大學教學人員理應保護年輕學生，而性騷擾受害人處於弱勢，往往難以挺身對抗或舉報。

平機會期望，是次研究審視大學校園性騷擾的整體情況後，可協助大學擬定整體策略，為學生建立一個沒有性騷擾的學習環境，包括設立以受害人為本的舉報機制，進行全面性教育等。