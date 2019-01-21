【迎豬年】年初二維港綻放23888枚煙花　最靚豬腩肉配「豬鼻」

農曆新年煙花將於年初二（2月6日）晚上8時於維港上演，期間合共發放23,888枚煙花，歷時約為23分鐘。為配合豬年來臨，煙花加入「豬鼻」圖案，並配上大家耳熟能詳的《麥兜》主題曲《仲有最靚嘅豬腩肉》作伴樂，勢成全晚的亮點！

第二幕「豬年大吉」有「豬鼻」煙花加上麥兜主題曲，大家要落足眼力。（麥凱茵攝）

今年的賀歲煙花共分8幕，第一幕名為「歡樂年年」並會在維港上空密集地發放10秒的「8」字形，及「金元寶」圖案的煙花，祝願市民新年發大財，豬籠入水。

由於去年是本港回歸20周年，故未有推出生肖圖案應節，改以20字樣圖案。而今年將重返傳統，在第二幕的「豬年大吉」推出「豬鼻」圖案賀新年，屆時大家可在《仲有最靚嘅豬腩肉》配樂下捕捉每隻豬仔。

今年的賀歲煙花共分8幕，第一幕名為「歡樂年年」並會在維港上空密集地發放10秒的「8」字形。（麥凱茵攝）

同時，在農曆新年過後便是西方情人節，第四幕的「When I fall in love」則有「閃爍瀑布」、「變幻球」等祝願情人們可以在變幻中仍永浴愛河。

第六幕的「勇攀高峰」亦要留意，配以歌手許志安的《獅子山上》並以密集的「拉手」狀煙花，鼓勵大家在困難時要堅守信念、迎難而上，終可攀上高峰。