老翁生日涉性侵剛相識弱智女子　指事主鍾意　被裁非禮等罪成

老翁在其79歲生晨那日，在住所樓下公園結識一名19歲的智障女子，之後二人先後在電梯及後樓梯有親密接觸。老翁因而就兩項非禮罪及一項企圖非法性交罪受審，陪審團經約兩小時商議後，一致裁定老翁所有罪名成立，案件押後至3月1日判刑以待索取事主的創傷報告。

現已80歲的被告LP，在高等法院否認2項非禮及1項企圖非法性交罪。（資料圖片）

現已80歲的被告LP，被控2項非禮及1項企圖非法性交罪，指他於2017年10月15日，在粉嶺祥華邨祥頌樓的升降機內和某層的梯間非禮女事主X。此外，被告涉於同日在該層的梯間，企圖與屬精神上無行為能力的X非法性交。

在升降機內開始侵犯事主

控方開案陳詞指，X於案發時19歲，惟智商等同6歲零4個月的人士，屬輕度弱智。案發日為被告生日。他於當天在居住公屋樓下的公園，與素未謀面的X搭訕，被告和X之後乘搭升降機，被告已用其陽具頂X的臀部。

被告指事主鍾意

審訊期間，庭上播放被告的錄影會面，被告稱不覺X外貌與常人有異，被告詢問下，他得知X沒男友，被告再詢問X「鐘唔鐘意玩下」，當時X回道鐘意，而被告承認及後用下體頂X的臀部及摸X的胸部，但X沒有反抗，惟控方在結案陳辭時直指被告明顯要玩弄X的肉體，而非「天降豔遇」。

案件編號：HCCC186/2018