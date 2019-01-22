【年花失收】劍蘭因天氣暖和凋謝　花農嘆暖化損生計：白做！

農曆新年將近，不少市民都會在年宵市場購買年花增添新年喜慶，百花爭艷，以桃花、劍蘭、年桔等寓意吉祥的植物最具商機。但近日天氣回暖，前日（19日）更遭遇50年來最熱「大寒」，一向受歡迎的劍蘭收成慘淡，有花農亦明言難展歡顏。

花農謝先生表示今年是五年來損失最慘重的一年，二萬多支劍蘭中有約三成凋謝，而其他亦很有機會在農曆新年前開花，估計今年損失十多萬元。（賴雯心攝）

花農謝錢樹慨嘆近年天氣反常，導致傳統花農已無法準確預測劍蘭的花開期（賴雯心攝） 「噚日（20日）係大暑，唔係大寒！」種植劍蘭已五十多年的花農謝錢樹表示，眼見田裡許多劍蘭在反常的天氣下已經提早綻放，甚至凋零，相信即使餘下的劍蘭銷情理想，也「有蝕無賺」。他又慨嘆近年天氣反常，導致傳統花農已無法準確預測劍蘭的花開期。

暖冬影響劍蘭收成 50年經驗花農失10多萬元

一排排的劍蘭在枯萎變黃的根莖上綻放，一些未展花苞更垂至地上，東歪西倒，只因無法繼續依傍支撐其生長的竹枝；一片紅花田埋葬的，是77歲的花農謝錢樹三個月的心血和生計。謝先生自27歲已投身農業，以種植劍蘭及蔬菜為主業已50年。他的大黃牛「爺仔」在過去20年，每逢春夏秋三季均會犁好花田，而他則負責播種和施肥等工序。他說，今年是過往5年中，損失最為嚴重的一年，而由於他是傳統花農，沒有溫室，花圃更受大自然的限制：「靠個天食飯，個天要你白做就白做。」他認為，近年天氣反常，較往年難以捉摸，近日二十四節氣中的大寒，天氣竟暖和似大暑，令劍蘭花期難料；加上天氣反常，上月初大雨後突回暖，更容易失收。

「我（成本與利潤）打和已經偷笑喇！」他表示，今次種植的2萬支劍蘭中，已有約三成凋謝，餘下的亦可能在農曆新年前開花，只有約一半收成可供出售。為了延遲剩下劍蘭的開花時間，唯有將可出售的劍蘭放在雪房，但它們的價值亦因而減半。他估計，計算肥料、時間、機器等成本，今次的損失高達10多萬元。「總之耕田一句說話，冇師父㗎！要搵師父嘅話，天氣就係你師父喇！」

林先生表示今年冬季雖然暖，但某些品種如水仙花，在合適調節下，都可保持到正月才開花。（賴雯心攝）

芍藥花花苞未及過年已綻放 市民或錯過首段開花期

劍蘭失收，其他盤種花卉如水仙、菊花、芍藥和年桔亦未倖免，雖然未有嚴重失收，但開花期亦被暖和的天氣推前，市民或會因而錯失花朵綻放得最燦爛的首段開花期，賣出價錢或受影響。花圃頌英園的負責人林滿祥指，芍藥花如「花貓」、「大紅」和「五光十色」等花種需受日照，加上受和暖天氣影響會提早盛開，賣出價格或受影響。另一邊廂，雖然冬季暖和，但個別品種如水仙花較容易控制開花期，估計在花農的調節下，仍可待正月才開花。同屬盤景植物的年桔則未受影響。

桃花大王郭財添表示， 今年冬季雖然暖，但對他們影響不大，桃花會提早開花，但仍可保持至正月十五持續盛放。（賴雯心攝）