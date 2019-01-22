免費癌症身心靈支援服務　患者消除不安增治療信心

本港的癌症新症數字屢創新高，銘琪癌症關顧中心在2016年推行為期3年的「賽馬會『以心療心』癌症支援計劃」為癌症患者提供免費的身、心、靈支援服務。中心早前透過問卷訪問250名使用者，逾九成使用者認為中心的服務能夠提升他們的生活質素；有使用者稱中心職員的細心解答，令其恐懼消失。

徐先生（左一）在中心護士支持決定接受化療，太太（左二）亦在中心學習情緒管理。乳癌康復者吳女士（右一）在中心擔任義工。（洪嘉徽攝）

醫管局預料2030年的癌症個案將超過44,000宗，支援服務需求急切；設於屯門醫院內的銘琪癌症關顧中心向癌症患者提供免費的支援。

增加對癌症的認識 消除無知帶來的恐懼

54歲的吳女士在2014年確診患上乳癌，她憶述當時不敢相信消息，「對乳癌一知半解的時候最驚，擔心未來發展如何」，形容腦內一片空白，「做完手術仍然很害怕」，幸好有同行病友介紹她到中心尋求支援。

她指出，中心內護士細心解答其疑問，「手術胸部會突然出現痛苦會很擔心，但又難以找到醫生查詢，護士可以解釋到，即時令我感到安心。」現時，她仍要每年一次定期覆診，但經歷令她感到「活着多好」，故她亦參加義工小組以同路人身份鼓勵其他患者。

銘琪癌症關顧中心在2016年推行為期3年的「賽馬會『以心療心』癌症支援計劃」為癌症患者提供免費的身、心、靈支援服務。（洪嘉徽攝）

「忘記自己是癌症病人」 身心回復約九成

在去年8月確診患上小細胞肺癌的78歲徐先生表示，當時醫生向他表明「醫治便有8個月命，不醫治只有4個月」，沒有藥物可用，亦無手術適用，只可以選擇化療或電療續命。

徐先生稱，當時聽到很多不同意見指電療副作用甚大，令他一度猶疑是否接受治療。當他接受第一次化療時實感辛苦，幸得中心護士解釋如何紓緩副作用，令他堅持完成4個分別為期21日的治療，成功與病魔共存。他說：「其實我有時忘記自己是癌症病人，身體回復達九成，感覺回到30至40歲般有活力。」

銘琪癌症關顧中心董事會主席梁智鴻醫生指出，中心內有護士、物理治療師，以及心理學家等，「只要癌者患者行入嚟中心，我哋就有服務支援大家」，讓患者明白癌症是可以治癒，可以與癌症共存。