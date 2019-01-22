【派錢4000蚊】每人限取兩份申請表　市民排幾次領12份表格給家人

政府派錢4000元的「關愛共享計劃」昨日（21日）開始派發申請表格，惟多區派發點昨日一早已出現派罊的情況。今（22日）進入派發表格的第二日，市民反應依然熱烈，多個派發表格地點都採取每人每次限取兩份的措施，吸引大批市民排隊領取申請表格，當中有人重複排隊多領幾份。 有政黨地區主任透露，市民對派錢措施反應熱烈，過去兩日已派出2000份表格，批評政府沒有預備足夠申請表格，亦未有向長者宣傳是次計劃的申請資訊。

觀塘民政諮詢中心出現領取表格人龍。（李家偉攝）

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↓↓申請政府4000元十大資格問題↓↓

觀塘民政諮詢中心昨日中午已派罊表格，甚至要求市民自備白紙列印表格。事隔一日，今早11時左右該中心仍有申請表格派發，但就規定每人每次最多只可以領取兩份，而人龍亦一度由櫃檯排到出門外。

市民布先生昨日前來中心領取表格不果，今天再度前來終得償所願。布先生指，因為要為家人領取表格，與兒子共排隊三次，才領取了共12份，前後需時約20分鐘。布先生至今經歷兩次政府派錢，他直言今次申請手續比上次麻煩，希望政府日後可以改善。

梁翊婷直言，很多長者是「完全唔知發生咩事。」（李家偉攝）

除了民政諮詢中心，不少的政黨地區辦事處亦有派發表格，亦面對申請表格不足問題。民主黨觀塘社區主任梁翊婷指，上周已致電當局預留1500份表格，但最終對方只能提供約300份，認為政府沒有準備足夠表格。她表示，由於申請表數量嚴重不足，為解決街坊需要，她自行印製至少2000份表格派給街坊。她估計，昨日至今單單是兩個辦公室已派出近2000份表格。

她提到，不少街坊對派錢措施有很多疑問。例如很多長者都不知道，若去年已領取高齡津貼（俗稱生果金），將不能領取計劃的4000元；又指大多街坊都不清楚要提交哪些文件，不少家庭主婦在提交住址證明上有困難。梁翊婷批評，大多的長者不了解詳情，「甚至完全唔知發生咩事」，反映政府向長者傳遞派錢的資訊時並不清晰。