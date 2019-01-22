海洋公園去年首誕小爪水獺四胞胎　雄性小海豚順利出生

海洋公園宣佈，公園去年首次誕下小爪水獺四胞胎，同時一隻印度太平洋樽鼻海豚亦順利出生，成為公園五名新生動物大使。

連同父母，一家六口現居於「亞洲動物天地」。（海洋公園提供）

水獺四胞胎現五個月大

海洋公園指出，公園於去年8月迎來小爪水獺四胞胎，包括三隻雌性及一隻雄性。其父母均於去年1月被漁護署充公的動物，並於4月遷移公園，父母奉行一夫一妻制，名為「時」及「分」。

四胞胎現時五個月大，重約2至2.5公斤，分別命名為「Miu」、「Centi」、「Milli」及「Mei」。遊客可於「亞洲動物天地」參觀一家六口。

公園去年首次誕下小爪水獺四胞胎，包括三隻雌性及一隻雄性。（海洋公園提供）

小海豚於去年12月出生

另外，一隻小印度太平洋樽鼻雄性海豚亦於去年12月出生，已命名為「Ginger」。公園指出，「Ginger」吻部比短小，活潑好動，已開始探索周邊環境及接觸其他海豚，現已漸熟識公園護理員。

公園又說，「Ginger」現居於「海洋哺乳動物繁殖及研究中心」，並由母親餵哺，預料3至4年後才會漸斷奶。