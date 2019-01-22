教育局向學校追討十年前多付署任津貼　最高達70萬　教協批不合理

教協發聲明指，自2013年收到數十宗學校及教師求助，指教育局在長達10年後稱有學校多收署任津貼，要求他們發還，部分個案涉及金額高達70萬元。局方近日甚至通知學校，在短期內要強行調整、即減少向學校發放的薪金津貼款項，目的是收回昔日多發的薪金津貼。教協批局方將全部錯誤推卸給學校，做法可能令學校陷入財政困難，打亂學校的財務規劃，及至影響與學生學習相關的計劃，強烈呼籲教育局停止向有關學校作不合理追討。

教協促教育局停止向學校追討多付的署任津貼。圖為教協會長馮偉華（左）及副會長葉建源。（資料圖片）

教協批評教育局在法、理、情方面均出現嚴重的失當，局方錯誤發出署任津貼超過10年後才發現，明顯屬行政失當，應該承認和承擔責任。

教協：《時效條例》追溯期只6年

教協指，前線教師是今次事件中最無辜的受害者，教師署任較高職位，承擔責任更重，得到較高的報酬完全合理，但多年後卻被當局追討署任津貼，「叫人做多咗嘢但反口唔畀錢」，予人被騙、被「走數」的感覺。

教協亦質疑，局方舉動是無視法例對訴訟追溯期的規限。教協指，根據《時效條例》(第347章)的規定，追溯期只限6年。教協指，參考2008年一宗案例，康樂及文化事務署曾錯誤向一名合約員工額外發放將近87萬元的非實報實銷和房屋津貼，署方在4年後發現並向該員工提出申索，卻遭區域法院駁回申請。當時法官更批評康文署追討該僱員發還津貼是無理（unreasonable）、不公平（inequitable）和不合情理（unconscionable）。而民政事務局副局長於2017年在立法會財委會上表示，「亦認同當局處理手法有欠公允」。教協強烈認為，教育局應認真研究上述案例，在法理和責任得以釐清前，暫停向學校追討。