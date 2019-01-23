【派錢4000蚊】01計稅機即知薪俸稅寛減額　內附補領稅單方法

政府向合資格人士派4,000元的「關愛共享計劃」已派發申請表格，並於下週五（2月1日）正式接受申請。 不少人均於網上表示，已遺失薪俸稅單、忘記自己17/18年度交多少薪俸稅、獲寬免多少稅款，無法計算自己是否合資格申領金額。 《香港01》特設打工仔計稅機，只需輸入幾個數字，即知寬免額可用作計算獲派多少錢，並附上官方補發稅單找回寬減額的方法。

無論任何情況，上年退稅多於4,000元，今次均不可受惠

普遍市民以累計評稅方式計算稅款，其2017/18年度的稅款寬免款額，則為當年應繳稅項的75%。按此計算，若去年繳交稅項多於1,333元之人士，均已獲得多於4,000元的退稅；按政府的定義，即已受惠於2018年財政預算案「派糖」，皆不可受惠於「關愛共享計劃」。

如何查閱上年度的薪俸稅稅款寛減額？政府1823網站指，市民可於稅單「薪俸稅計算表」下2017/18年度最後評稅的「稅款寬減」部份查閱稅款寬減額，另可使用01計稅機輸入17/18年的收入資料作參考之用。

是次派錢金額計算方法繁複，關鍵之一在於有交稅人士所得的2017/18年度薪俸稅寛減額，以及2018/19年度差餉寬減額，合計要少於4,000元，才可申領當中差額。

市民可於稅單「薪俸稅計算表」下2017/18年度最後評稅的「稅款寬減」部份查閱稅款寬減額。（政府1823網站）

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不過，也有討論指，不少人沒有保留稅單的習慣，或已遺失稅單。根據政府1823網頁，若​市民可於辦公時間（星期一至五08:15-12:30及13:30-17:30）致電187 8022聯絡稅務局要求補發（選擇語言 > 按9字聯絡詢問處職員）。

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若一名符合其他條件的申請者上年度獲得退稅多於4,000元，不用考慮差餉寬減額，也代表其不能受惠今次「派錢」。

2018年3月，財政司司長陳茂波公佈「關愛共享計劃」，「拾遺補漏」向沒有受惠於當年預算案「派糖」之人士補發4,000元，預計最多有300萬人受惠。惟領取這筆錢的條件要符合一系列條件，究竟哪些人才可領足全數？

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