香港機場設無人機偵察系統　正研究其他技術應用於機場

去年底，英國倫敦吉域機場（Gatwick Airport）兩度因有無人機闖入，被迫暫停飛機升降。香港運輸及房屋局表示，民航處和機管局一直有監察和防範無人機在機場範圍操作，機場亦設有某種無人機偵察系統，但基於保安理由，不會公開其資料。當局又稱，根據機管局記錄，過去五年曾有一宗非法操作無人機的個案，涉案者最終被罰2,000元，正研究其他技術應用於香港國際機場。

去年底，英國倫敦吉域機場（Gatwick Airport）兩度因有無人機闖入，被迫暫停飛機升降。（資料圖片）

倫敦吉域機場兩度因無人機闖入，結果需暫停飛機算降，歷時共逾30小時，約約1,000班航班及14萬名旅客受影響。公民黨立法會議員譚文豪提書面質詢，了解政府如何防範無人機影響香港國際機場運作。

運房局回覆表示，過去五年曾有一宗在《機場管理局附例》訂明的附例適用區內，非法操作無人機飛行的個案，事件發生於2017年7月，涉案人士被控違反《1995年飛航（香港）令》中的「操作航空器而危害任何人或財產安全」，被罰款2,000元。

運房局表示，為保障航空安全，民航處和機管局一直有監察和防範無人機在機場範圍操作，已設有某種類無人機偵察系統，但基於保安理由，不便公開系統的資料。當局又稱，民航處和機管局正參考其他機場的經驗和所採用的器材，正研究各項技術應用於香港國際機場，以進一步加強監測及防範無人機在機場範圍非法操作。

假如機管局發現有無人機非法操作，運房局表示，機管局會即時尋求警方協助跟進事件，同時派員在機場範圍巡查，尋找無人機及操作者的位置。