【鷹君爭產】滙豐高層堅稱非決策者　羅老太現稱望家人少爭吵

鷹君集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君（羅老太）狀告滙豐國際信託案續審。不久前剛百歲大壽的羅老太今（23日）亦有到庭旁聽，但逗留約1小時便離去。年近歲晚，雖然近來羅氏家族內出現不少爭拗，羅老太仍表示一家人過年時，仍會一起吃團年飯，而新一年亦望家人少爭吵，和和氣氣。而滙豐高層繼續作供，並強調滙豐角色是提供資料，並非決策者。

不久前已過百歲生晨的羅老太稱，希望新一年家人少爭吵。（李慧娜攝）

劉重申並無參與決策

代表羅老太的律師今早盤問時任滙豐高層劉倩兒時，直指她在處理羅氏家族的信託時，優待羅老太三子羅嘉瑞，劉否認。劉一再強調在決定是否按羅老太於2016年的意向書內容作改動時，她並沒有參與決策部分，她只是作為滙豐高層提供有關信託的資料。

受益人均知劉與羅嘉瑞有聯繫

庭上昨披露電話錄音顯示，劉曾向三子羅嘉瑞透露羅老太於2016年的新意向書內容，滙豐信託的律師在覆問時，問劉有否對其他受益人忍瞞她與羅嘉瑞有聯絡，劉回道稱無特別保密，又稱其他受益人必定知道她與羅嘉瑞會有聯繫，她不單與羅嘉瑞聯繫，與其他受益人亦有聯繫。劉表示在2016年前其他受益人並無反對她與羅嘉瑞聯絡。

滙豐高層指劉的意見有價值

時任滙豐高層Brent York則供稱，劉在會議上有討論羅老太新意向書，他同屬滙豐資深管理層，但他的角色只是提供意見，並非決策者。他指劉自2005年開始接手處理羅氏家族的信託，亦與羅氏一家經常聯繫，可為滙豐提供有關羅氏家族資訊，故她的資訊是十分有價值，而且亦會被納入考慮。

案件編號：HCA 3246/2016, HCA 355/2018