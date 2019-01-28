海之戀一期露台去水位不足　玻璃多處崩裂　驗樓師：勉強合格

有業主早前購入荃灣海之戀一期兩房單位，單位是臨海高層，可飽覽海景。然而，可享靚景背後，原來卻暗藏危機。 資深驗樓師賴達明為單位詳細檢驗後，最終為單位評定60分「勉強合格」。賴達明指出，單位的質素與長實近年售賣的單位相若，油漆、批盪的手工欠理想，而露台玻璃欄杆的情況更十分嚴峻，一旦遇上颱風暴雨，除了有可能出現水浸外，玻璃更可能會破裂，釀成意外。

單位走廊牆壁出現四處空鼓批盪，賴達明建議拆去重做。（羅國輝攝）

賴達明提到，單位有五大重災區「不合格」，包括油漆、批盪、露台欄杆、石材及玻璃窗。他指，單位出現五個大型的空鼓批盪，當中一個出現在客房，另外四個位於走廊的同一幅牆上。他稱，若置諸不理，空鼓批盪容易爆裂剝落，加上空鼓面積較大、危險性高，建議特別是走廊有問題的牆身，應將整幅牆拆除重新再做。

賴達明直言，單位的牆壁油漆手工馬虎。（羅國輝攝） 賴達明又發現不論是客廳、客房還是主人房，都出現油漆不平滑的情況，即「沙眼」、掃痕刮痕、「淚痕」等，油漆有瑕疵的情況，在單位內常有出現。他直言，油漆手工十分馬虎。

露台的玻璃圍欄出現多處崩裂。（羅國輝攝）

露台玻璃情況最嚴重

賴達明提到有五大重災區，但單位露台就可謂重災區的「重中之重」。露台最大片的圍欄玻璃，已出現至少六個不能修補的崩裂位，加上單位處於高層臨海，一旦刮風下雨，便容易出現爆裂的情況，造成危險。他表示，即使其他較輕微的刮花，可以打磨修補，但現時會建議整個玻璃圍欄都拆除更換。

露台的四面都「封死」，若遇大風雨去水位淤塞，或會出現水浸情況。（羅國輝攝） 此外，露台的玻璃圍欄與地板連接，密不透風，賴達明形容是「金魚缸」的設計。他提到，整個露台只有一個去水位，若暴雨下去水位出現淤塞，淤水或會浸至圍欄相若高度，甚至令室內亦出現水浸情況。他建議單位業主「打風落雨時多留意露台」，以及小心露台去水位淤塞。

單位每個玻璃窗上幾乎都有不下於兩、三條的刮痕。（羅國輝攝） 除了以上情況，單位的玻璃窗亦出現不少瑕疵。除了有崩裂刮花，客廳露台旁的窗框頂部的拉釘更出現大範圍生鏽情況。早前尖沙咀有酒店墜窗擊中途人，途人被擊中重創不治。賴達明提到，情況正正是因為拉釘氧化導致，指業主如發現有關的情況，須更換有關的部件，否則容易釀成意外。

另一扣分位是石材質素。他表示，留意到單位的石材有裂開及刮花的情況，主客房窗台石材有明顯刮花，而門口的石製門檻，更出現三節斷裂。他認為，一方面是石材質料參差，另一方面是安裝時處理不慎，未有保護石材導致刮花。

石製門檻出現三處崩裂。（羅國輝攝）

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綜觀整個單位，賴達明為有關單位驗樓評分評為60分，即「勉強合格」。他表示，「攞足分」的位置大概只有浴室及廚房。除了浴室的浴缸水龍頭未有用防水膠封實，兩邊的家具、煮食設施、水龍頭等設備基本上沒有問題。

但他特別提及，單位業主要留意廚房會否出現漏水情況，因廚房是開放式設計，若漏水容易令單位亦出現滲漏情況。