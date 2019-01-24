少女小學期間疑遭父5度強姦　指父在家從不穿底褲　首次被姦僅9歲

女童疑在6歲起遭父性侵，9歲時父更在弟弟在旁睡覺時強姦她，更發生達5次之多，惟她至中學時代才鼓起勇氣向老師提及，父卻否認所有指控，案件今（24日）在高等法院開審。現已成年的女事主出庭作供，她指其父在家中一向全裸，底褲也不穿，天寒地凍也只穿外套內裡「真空」，並常看色情片，並會叫她一起看。

現年63歲被告否認5度強姦親女。(資料圖片)

女事主於6至11歲遭性侵

現年63歲的被告，被控5項強姦罪和5項屬交替控罪的亂倫罪，該些控罪指他在2009至2011年間5次強姦事主X，或明知X為他的女兒，仍和對方性交；另2項非禮罪，指他於2006年至2011年間，兩度非禮X。

全部控罪發生於2006年至2011年之間，當時事主介乎6至11歲，就讀小一至小六。被告當時介乎51至56歲。

首次被姦僅9歲

控方開案陳詞指，現年18歲的女事主在內地出生，之後隨母親來港定居。她和胞弟、父母居於一公屋單位。被告於2009年聖誕假期首次強姦事主。當時9歲的事主，和胞弟、被告在客廳的床褥入睡，而事主躺在兩人中間。事主在凌晨時感到遭人脫下褲子，並發現被告以手指撥弄和用舌頭舔她的私處，被告繼而強姦事主。

亦曾迫女兒手淫

事主之後在相類情況下，遭被告強姦。她為避開被告，曾改為在客廳的沙發睡覺，但被告在凌晨時份把陽具塞入她的口中，再強姦事主。事主亦曾安排胞弟躺在被告與事主之間，她亦抱著胞弟入睡，惟被告在凌晨抱起胞弟，放在沙發，然後強姦事主。

控方指，被告強姦事主時未有使用安全套，也沒有射精。此外，控方指被告至少兩次強迫事主替他手淫。

被揭直認對女兒揸揸摸摸

事主在就讀小學時未有報案，直至2017年才鼓起勇氣，把事件告知中學老師，事件報警。被告同年被捕，在警誡下稱：「我剩係摸摸揸揸，我無強姦過佢」。

而被告在其後的錄影會面中否認強姦事主，但稱曾4、5次趁事主入睡，摸對方的胸和私處。他又承認曾1、2次捉事主的手，替自己手淫。

被告家中底褲都不穿

而事主今透過視像系統作供，透露被告在家全祼，「底褲都唔會著」。即使天氣寒冷，被告都會不穿衣，只披上外套，但內裏還是全祼。事主又指，被告一星期有4、5次在住所看色情片。她解釋，因電腦擺放在住所客廳，事主會看到，而且「有時會叫埋我地過去」。

案件編號：HCCC397/2018