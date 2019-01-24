港大譚廣亨辭任首席副校長　經濟學者王于漸「翻閹」頂替署任

港大自四年前發生法學院教授陳文敏被否決出任副校長（學術人事及資源）事件後，國際聲譽受損，以致首席副校長四位人選全打退堂股，原副校長（研究）譚廣亨2015年署任首副，後任「暫任首副」（Interim Provost & Deputy Vice-Chancellor ）至今。 不過據了解，66歲的譚廣亨近期也向港大請辭首副，校方將委任港大經濟學講座教授王于漸由4月1日起出任「暫任首副」，有關安排最快可於下周二經校委會通過。現年66歲的王于漸於2004至2010年為港大首副，因此這次可謂為「翻閹」頂替。

譚廣亨（中）自2015年中，港大招聘首副失敗後，出任「暫任首副」至今，並於前校長馬斐森離任、現校長張翔到任前，署任校長一席。（資料圖片 / 張浩維攝）

王于漸有份聯署撐「明日大嶼」填海

據了解，若校委會通過有關安排，王于漸將擔任為暫任首席副校長，直至「新首副」正式上任；同時容許王于漸的職銜無須列明為「暫任」（Interim ）。由於這個是暫任安排，故毋須公開招聘。至於首副遴選情況，至今未有新消息。

王于漸在上海出生，曾任港大經濟及工商管理學院創院院長與及首席副校長。他亦曾任多個政府委員會委員，包括中央政策組（兼任）、行政長官特設創新科技委員會、策略發展委員會、經濟諮詢委員會等。王現為團結香港基金顧問，立場較為親建制，去年11月與其他經濟學者、一共38人聯署支持「明日大嶼」願景，指出考慮成本效益後，認為此方案是上佳的選擇。

王于漸曾獲政府委任多個公職，包括外匯基金諮詢委員會、策略發展委員之經濟發展及與內地經濟合作委員會等。（團結香港基金圖片）

張翔上任半年 共有兩名高層「跳船」

副校長（環球事務）高為元去年底請辭後，因此這次譚廣亨辭任，是校長張翔去年7月中上任以來，第二位「跳船」的港大中央管理小組成員。