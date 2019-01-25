日出康城地盤電工欠薪踩場示威　分判商允出糧　惟僅在場工友有份

再有工友臨近年關遭拖糧！日出康城地盤約100名電工今月初遭解僱，共被拖欠數百萬元人工連代通知金，工會今早（25日）聯同約30名受影響工友，前往地盤門口示威逾兩小時後，終獲三判承諾出糧，惟資方僅願向有到場工友支付欠薪，餘下70名工友薪金可否「落袋」，則去向未明。 工會批評，外判商之間的金錢糾紛不應影響工人，要求港府加強監管分判商，施加阻嚇性罰則，又認為屬業主的港鐵，不應縱容其建築商拖欠薪金。

建築地盤職工總會今聯同約30名工友示威追薪，終獲三判商承諾發還欠款。（工會提供）

受影響電工約有100人，他們原於日出康城第6期1至2座地盤工作，惟今個月初遭即時解僱，遭拖欠12月及1月工資、加班費、代通知金、年假等，涉款逾數百萬元。工友曾多次向判頭、三判、二判及大判追討不果。

建築地盤職工總會今日（25日）聯同約30名受影響工友，前往工地直接向外判商施壓，經交涉後，三判終承諾於下午向在場工友發放欠薪支票，涉款約100萬元。其餘70名未有跟隨示威行動的受影響工友，資方則未有表明會否發放欠薪。

工會幹事何天忻指，外判商金錢糾紛絕非拖薪理由，倘由工友代為「頂糧」，「咁不如幫判頭做埋生意」，批評行內欠薪拖數成風，要求港府加強監管，整頓行內歪風。她又斥責，港鐵作為業主，實責無旁貸，應敦促其外判商屢行僱主責任。何又呼籲，其餘未獲發還欠款的工友盡快與工會聯絡，以便協助追討。