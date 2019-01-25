廚師涉兩姦印傭案　被告指女傭廚房誘性交　惟他肚腩大成不了事

中年廚師涉兩姦相班不久女印傭案續審，被告今（25日）出庭自辯，他否認曾姦印傭，反指印傭主動勾引他，並在廚房想為他口交，及作出示意想性交的動作，惟他的「肚腩太大」、女傭又臀部又太大，二人無法成功性交，他最終亦只印傭的手中射精，自言婚後未有碰其他女人的被告，直至女傭在他頸上一咬了一口，才驚醒：我怎會與工人搞上呢。

被告曾偉新在高等法院否認兩項強姦及兩項非禮其家中女印傭罪。（資料圖片）

被告曾偉新（55歲）被控於2017年12月10日至20日期間兩度於黃大仙下邨單位內非禮女子X，亦兩度在有關單位內強姦她。

指事主曾讚被告「好好人」

被告自辯時否認曾發生任何非禮事件，他憶述2017年12月18日，即他被指控第二非禮事主當晚，他返家後，其妻子向他指，女兒手部有傷，包括抓痕，懷疑事主弄傷女兒，被告遂到事主房間詢問事主，但事主表示傷勢與她無關，翌日事主再強調其被告女兒傷勢與她無關，又向被告道歉，著被告不要解僱她，被告遂表示不再追究，事主當時即回道：「先生你好好人。」

被告稱每天會給事主15元作乘車費用，當天早上，事主又向他多索20元「買野食」，被告答允後，事主曾吻他臉頰兩下。

被告指事主令他很興奮

被告續億述，事主在同年12月20日，突然在廚房抱著他，又伸手套弄他的陽具，事主又主動幫他除褲子，再蹲下幫他口交，被告稱：「我果時比佢搞到好興奮。」此時事主又拉著他的手，欲想被告為她脫褲子，惟不成功。

因肚腩好大性交不成

事主後來自己脫下褲子，趴在洗手盤上，臀部向著被告，似是邀請被告進行性交，但被告稱由於當時「肚腩好大」，事主的臀部又很大，下體無法插入事主陰道，故在事主肛門上磨擦，及後在事主手上射精。

事主一咬後驚醒

被告又指事後事主咬了他肩膀一下，被告稱：「我成個人醒左。」更用電腦「買左三場馬」。被告又稱因婚後沒有再接觸其他女人，故「突然見到另一個女人就混混沌沌」，但被咬那一刻突然清醒，心想：「點解我會同我工人做啲咁嘅野。」

案件編號：HCCC187/2018