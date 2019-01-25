百老匯傳接手The Grand Cinema成龍頭 高先曾麗芬:大集團可付貴租

電影業作為本港八大創意產業的重要一項，去年發表的施政報告亦提出多項措施協助業界，如與戲院商討提供優惠吸年輕觀眾。只聞樓梯響之際，本港最大規模的The Grand Cinema將於下月底結業，一度傳由連鎖集團百老匯院線接手。 《香港01》統計本港56間戲院發現，當中僅有9間非連鎖經營。至於戲院「大戶」則是百老匯院線，坐擁12間戲院；洲立影藝有限公司（MCL）、UA、橙天嘉禾娛樂有限公司（嘉禾）及Cinema City亦各自擁有五間或以上戲院。 電影發行公司Golden Scene創辦人曾麗芬分析，由於大集團承租能力較強，戲院改為連鎖經營是一面倒的趨勢。若要本港電影業復蘇，只好期望戲院排片時多選港產片。若要政府規限戲院一定要播港產片，難度較大。

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開業11年的The Grand Cinema將於下月28日告別影迷，有傳將由百老匯院線接手，有影迷感到愕然，指自己的戀愛從那裏開始，亦有人關心會員卡退款安排。連同The Grand Cinema，本港共有56間戲院，百老匯院線成為「一哥」，坐擁13間，遍佈港、九、新界。其次是MCL，有9間；UA及嘉禾則各自擁有7間，同列第三。不過，嘉禾的地理分布較遜色，港島沒有戲院。

對上一次有戲院結業是平民化路線作招徠、位於九龍灣淘大的影藝戲院。影藝戲院早於1988年於灣仔新鴻基中心開業，2006結業後，再於2009年轉戰九龍灣重新出發，惟仍難逃結業命運，於去年3月再別銀幕，而UA則迅速接手重開。

高先電影有限公司（Golden Scene）創辦人曾麗芬（右）指出，商場較傾向把戲院租給有經驗及規模的集團營運，由於他們能應付較高昂的租金。（資料圖片 / 黃國立攝）

Golden Scene創辦人曾麗芬：期望戲院排片時考慮港產片

你方唱罷我登場，到底香港的影院會否轉由大集團連鎖經營？高先電影有限公司（Golden Scene）創辦人曾麗芬指出，商場較傾向把戲院租給有經驗及規模的集團營運，由於他們能應付較高昂的租金，對他們有信心。雖然本港仍有9間非連鎖經營的戲院，如D2 Place CGV、L cinema、香港藝術中心古天樂電影院等，但曾麗芬指出，他們的電影種類較少，並不大眾化。

獨立經營的戲院數目漸少，施政報告就提出會鼓勵戲院播放本地電影、推出優惠吸引年輕人及學生入場，以拓展觀眾群。不過，一直未有實際措施推出，曾麗芬直言不抱期望。她續指，本港港產片培育不少新人，一些優質的港產片如《一念無明》亦有高票房收益，她期望戲院排片時考慮港產片。至於若要政府出手規限戲院一定要播港產片，相信在商業社會較難規限。