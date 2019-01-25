大量內地人來港打HPV疫苗　醫學會揭醫生收費4年來加價五成

香港醫學會每隔4年進行一次醫生收費調查，去年7至8月期間以問卷訪問了661名私家醫生，結果發現，子宮頸癌(HPV)疫苗的收費中位數，較2014年大幅加價50%至1,800元。醫學會前會長蔡堅解釋，除了因藥廠加價外，近年內地大量女士來港打HPV疫苗，是整體疫苗價格升高之因。

醫學會前任會長蔡堅解釋，除了因藥廠加價外，近年內地大量女性來港打HPV疫苗，是整體疫苗價格升高之因。 (資料圖片)

普通科及專科診治收費分別貴20%及14%

醫學會調查發現，在2018年，普通科醫生的一般診症連3日藥的收費中位數為300元，較2014年增加50元，亦即20%；而專科醫生一般診症連2日藥的收費中位數為800元，較4年前的700元增加約14%。

另外，小型手術的收費中位數為7,000元，較2014年的5,000元大幅上升40%，是手術費中加幅最高；中型、大型及複雜手術收費的加幅均為33%，在2018年分別為20,000元、40,000元及80,000元。而結腸鏡檢查及息肉切除術在2014年需7,000元，去年就增至9,000元，增幅亦達28.5%。

蔡堅表示，由於租金、職員薪金及藥物價格上升，故普通科醫生亦增加診金，認為4年來加價兩成屬合理。醫學會副會長林哲玄就指，因應近年科技進步，高科技儀器普及化，私家醫生可處理更多複雜的手術，例如胰臟癌切除手術等，各類型手術的費用亦因而被拉高。

而注射HPV疫苗在2010年及2014年只需1,200元，但在去年就增至1,800元，加幅攀升50%。蔡堅解釋，除了因藥廠加價外，近年內地大量女士來港打HPV疫苗，亦拉高疫苗價格。