恒生大學市集設撈金魚　主辦學生組織認衰：無周詳考慮、唔好意思

撈金魚過往不時出現嘉年華會，但隨著關注動物權益意識提高，現已甚少出現此遊戲，就連食環署亦禁止年宵攤檔設此活動。然而，恒生大學市場營銷學會過去五天（本月21至25日）舉行的市集中，卻設有撈金魚攤位，供同學玩樂，被質疑活動不人道、有虐待金魚之嫌。 恒大市場營銷學會主席李同學回覆《香港01》查詢時，強調撈金魚並非該學會的傳統，重申活動期間有考慮金魚的健康情況，稱他們無意圖虐待金魚，形容事件是未經周詳考慮的「一時疏忽」，對事件感到「唔好意思」，承諾不會再有同類事件出現。

恒生大學市集活動設有撈金魚活動。（恒生大學學生會第八屆市場營銷學會幹事會「皓聚Savvy」instagram相片）

今年市集以懷舊為主題 金魚屬「壓軸活動」

恒大市場營銷學會主席李同學稱，學會每年均會舉辦「MEGA SALES」市集，讓同學擺檔嘗試做生意，由於今年主題是懷舊，故學會加插日本懷舊遊戲之一的撈金魚活動。翻查其學會社交網站可見，宣傳帖文中形容撈金魚屬「壓軸活動」之一。

首先我咃想講句唔好意思，我咃一開始設計遊戲時無諗到咁大後果，一開始有計劃金魚喺完咗（活動）會點（處理），但無深入詳盡地諗，係活動設計得唔完善、疏忽咗道德問題，但我想澄清。我咃無虐待金魚的意識（企圖），我咃係好唔了解、好唔了解，先做到一時疏忽。 恒大市場營銷學會主席李同學

粗略點算水池內已有接近50條金魚在水池中。（讀者提供圖片） 撈金魚活動每日兩小時 撈到不可帶走 李同學解釋，學會籌辦活動時有考慮過金魚的福祉，包括有定期餵金魚、留意牠們的健康情況、每日只舉行約兩小時的撈金魚活動，更沒有讓金魚長時間或隔夜留在戶外水池內，當留意到輪候玩撈金魚人數過多時，亦會盡量分流同學。 他在訪問中多次強調學會無企圖虐待金魚，亦沒有讓參加者將撈到的金魚拿走，而是在活動後將金魚由有養魚經驗的幹事們帶回家飼養，又承諾不會再有同類事件出現。然而，他聲稱涉及金魚分兩批，合共只有約30至40條，但記者後來收到讀者提供的相片，粗略點算有接近50條金魚在水池中。

恒大今年市集主題為懷舊，因而設了撈金魚活動。（讀者提供圖片）

恒大：如違規會按照有關程序處理

恒生大學回應稱，正了解市場營銷學會舉辦的活動涉及撈金魚一事，重申一貫立場是教導學生尊重生命，愛護動物，並指學生活動如有欠妥當或違規，校方會按照有關程序處理。