公院眼科醫生人手荒　門診輪候逾3年　醫管局推特別酬金解救

本港公營醫療服務緊張，眼科專科門診新症最長需輪候3.3年，病人「等到頸都長」，只因眼科醫生流失率高企，全港380名眼科醫生逾半流轉至私人市場，公院僅剩約180名醫生，但每年需處理110多萬宗個案，平均每人每年需負責5600宗覆診及620宗新症！ 人手不足，以致去年度仍有5.7萬多宗輪候個案。醫院管理局眼科中央委員會主席林乃文指，計劃數月後在眼科推出特別酬金計劃（SHS），於輪候時間過長的聯網加開夜診及周六診症時段，盼令輪候時間縮短至2年內。 另外，醫管局會繼續聘請兼職私家醫生及海外醫生，以填補人手空缺。

每名公院醫生平均每年需處理5600宗覆診及620宗新症。（資料圖片）

眼科個案中，約95%為門診個案，2017/18年度，公營眼科專科門診就提供了約112萬宗服務，當中包括逾100萬宗覆診及11萬多宗新症。林乃文指，人口老化令有眼退化問題的人增多，如出現青光眼、黃斑點退化等，加上近年政府主動篩查「糖尿眼」等疾病，都令新症數目持續攀升，去年度有13萬多宗預約新症，比5年前上升了約一成。

服務需求日升，但醫生數目不足，每名公院醫生平均每年需處理5600宗覆診及620宗新症，工作量龐大，亦令輪候個案持續上升，上年度就有57851宗新症及累積輪候個案，而輪候時間漸長，去年10月底公布的最新數字顯示，穩定新症輪候時間可長至超過63周，而九龍東醫院聯網更需等候169周，即約3年3個月！

林乃文透露，幾個月內會於輪候時間過長的聯網加開夜診及周六診症時段。（鄭翠碧攝）

上年度眼科醫生流失率達10.6%，遠高於醫管局整體5.8%的流失率。林乃文承認，醫生流失至私人市場是人手短缺之因，「出面經濟好，又有內地客市場，便抽了我們的人手到私家。」

他指，現時本港有380名眼科醫生，約200人投身私營，公營中有113位醫生有眼科資格，另有約70位醫生正接訓眼科培訓。

邀請更多私家醫生幫忙

林乃文續稱，眼科新症中近半為緊急或半緊急，較其他專科為多，亦會導致新症輪候時間上升，「如視網膜脫落、眼出血等，99%這類個案我們都需立刻處理，人手不足下唯有取捨，穩定新症只可攤長一點去做。」

他表示，計劃數月後在眼科推出特別酬金計劃（SHS），針對性地於輪候時間過長的聯網加開診症時段，如平日延長兩小時及加開周六的時段，「周六需要2至3名醫生，每人可看10多名病人，相信已有助縮短新症輪候時間。」現時有10多名私家醫生以榮譽顧問形式提供服務，部分人為義務性質，醫管局將會邀請更多私家醫生幫忙，並更系統化地把私家醫生配對至人手短缺的聯網。

林乃文補充謂，醫管局亦正構思加大聯網之間的彈性，調配公院醫生至較有需要的聯網，並正構思在家庭醫學開設專門處理眼科的隊伍。

林乃文續稱，將軍澳醫院已完成處理眾多白內障手術個案，現時輪候時間已大幅回落，而今年第二季九龍中、新界東及港島西3個聯網會推出青光眼的公私營協作計劃，資助病人到私家醫生覆診，以舒緩公營服務壓力。他指，相信一系列措施推出後，眼科的輪候時間有望回落，冀輪候周數下降並維持在雙位數字。

最新的眼科專科門診輪候時間，將在1月31日公布。