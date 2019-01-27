有線擬「4供3」集資兼向股東永升籌錢　共涉6.6億

有線寬頻﹙1097﹚早前宣布以「1供1」形式，供股集資最多籌6.9億元的方案遭股東否決。該公司近日傳出要向新聞部「開刀」裁員。 有線今日（27日）公布，已與控股股東永升亞洲訂立貸款協議，集資最多2億元貸款融資，並建議以「4供3」供股方式，向股東籌集不多於約4.66億元，換言之整體籌集總額最多約6.6億元。

傳有線新聞部炒50名員工。（羅國輝攝）

根據新修訂方案，永升亞洲同意提供貸款融資，年利率按香港銀行同業拆息計算，最長貸款年期為18個月。而每持4股現有的有線股份，可獲發3股供股股份，每股供股認購價0.1元，供股價較上周五收市0.115元，折讓13.04%。此外，發行最多46.55億股供股股份，公司目前已發行股份數目為62.06億股，若供股完成後，經擴大已發行股本為108.6億股。

而據訂立的長期可換股證券認購協議，永升將在合乎情況下認購長期可換股證券，金額介乎1.85億元至6.6億元，初步兌換價為每股0.125元。不過，最新供股方案不獲包銷，並特別提到供股不設最低集資金額。此外，公司建議待供股生效後，將股份每手買賣單位由1萬股，更改為2萬股。

有線表示，經檢討股東大會結果及所得意見，集團仍有必要籌集額外資金，今次修訂新建議，以增加股本必要性與獨立股東顧慮之間取得平衡。

有線於去年11月提出擬以「1供1」集資最多6.9億元，至本月9日遭股東大會的獨立股東反對。有傳方案遭否決，有線決定向新聞部「開刀」，擬裁員50人，約佔該部門一成；並宣佈管理層未決定會否發放花紅，留待3月再公布。