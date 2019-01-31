【派錢4000】4月30日截止　交表十大注意事項　附全港交表地圖

政府派錢4,000元的「關愛共享計劃」於2月1日至4月30日接受市民遞交申請表格。《香港01》特設交表前十大檢查項目，內容涵蓋填表細節到交表方法，助讀者順利取得4000元。 另外，政府推出新措施，於全港民政諮詢中心、房屋署屋邨辦事處等263個地方新增設投遞箱收表，內文設交表地圖，方便讀者決定親身交表抑或郵寄至在職家庭津貼辦事處（旺角郵政局郵箱2600號）交表。

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政府透過「關愛共享計劃」，向合資格的市民派發4000港元本為好事，但籌備約一年後，申請手續仍繁複且不接受網上交表，釀成亂局，派錢變「派嬲」。(李家偉攝)

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1.清晰填寫申請表格

表格可以在電腦檔案直接填寫後列印，或以不能擦掉的黑色或深藍色原子筆填寫，並需以正楷填寫。如在填寫表格後發現任何錯誤，可用筆刪改，並在旁邊簡簽作實；切勿使用塗改液或塗改帶作任何更改。

2.確保填寫的手機電話號碼可接收SMS短訊

職津辦收到申請表後，將以電話短訊發出申請確認通知書，所以市民最好填寫能接收電話短訊的電話號碼。若申請者沒有電話號碼，可考慮填寫親友電話代為接收確認通知書。假設申請者沒有在申請表填寫有效電話號碼，職津辦將待審批獲派金額後，才一併郵寄通知申請者申請獲批。

3.檢查收款銀行戶口號碼

帳戶必須是個人儲蓄或支票戶口，並與申請人同名。聯名戶口、定期存款戶口、信用卡戶口或外幣戶口等職津處將不接納。

特別留意，銀行戶口號碼（包括銀行編號）一般不會超過15個數字。銀行編號可參閱銀行月結單/存摺（例如：渣打銀行 003； 滙豐銀行 004； 恒生銀行024）。如不清楚銀行編號，請向有關銀行查詢。若申請者沒有銀行戶口，記得透過在「收款銀行戶口」一欄填上「沒有銀行戶口」，職津辦會安排此類申請人收取現金支票。

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4.記得剔選正確申請人資格

表格要求申請人在四項資格中剔選一項所屬資格，例如無交薪俸稅和無物業、無交薪俸稅但有一個自住物業等。

5.必需簽署聲明並提供正楷姓名和日期

交表前，記得檢查已經簽署聲明，並以正楷填寫姓名和日期。

請留意，一旦簽署聲明即表示已閱讀《申請須知》，亦明白表格上若故意作出虛假陳述、虛報或隱瞞任何資料以騙取款額屬刑事罪行。除可導致申請人喪失領取款額的資格外，亦可能違反法例第 210 章《盜竊罪條例》，最高可被判處監禁 14 年。

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6.檢查遞交申請表格所需文件

確保同時遞交至少以下三項文件：

（1）「關愛共享計劃」申請表格

（2）香港身份證副本

（3）收款帳戶證明副本（如有填寫收款銀行戶口）

若屬個別特殊個案，請參考關愛共享計劃網頁，同時提交相應文件。

7.行動不便人士授權受託人代領款額所需文件

為保障個人私隱及防止濫用或詐騙行為，受託人須親臨職津處提出申請，並提交以下文件：

（1）申請人的香港身份證正本及副本

（2）受託人的身份證明文件正本及副本

（3）以確定申請人為行動不便人士的身體狀況證明文件正本及副本，例如由本地註冊西醫發出的醫生證明書

（4）受託人的帳戶號碼資料

行動不便人士須在第三者見證下在申請表格上簽署。

8.檢查信封郵寄地址和回郵地址

職津辦特設專門郵政信箱收集表格，寄信前請檢查郵寄地址是否正確。郵寄地址為：

旺角郵政局郵箱2600號

在職家庭及學生資助事務處

在職家庭津貼辦事處

此外，請於信封背面填寫回郵地址，確保若遇上郵遞問題也能收回退件重新申請。根據郵政一般做法，若需退回郵件而信件沒有回郵地址，郵政或會銷毀郵件。

9.檢查郵費

儘管政務司長張建宗曾表示，政府會寬大處理郵資不足問題，但同時表明不鼓勵市民不貼足夠郵票寄交申請表。以遞交一份申請表及身份證副本、銀行戶口證明計算：

（1）若全部文件和申請表以雙面印刷，並以小型信封寄出，一份申請資料重量應不超過30克，郵費為2元。

（2）若全部文件和申請表以單面印刷，並以小型信封寄出，一份申請資料重量應超過30克，郵費為3元。

（3）若以A4公文袋寄出，不論單面或雙面列印申請表和文件，郵費將為3.7元。

若寄交多於一份申請，市民需按郵件重量支付相應郵費，詳情可參閱郵政網頁。

10.親身遞交前先查閱交表地點

市民若親身將表格親手遞交至表格投遞箱，可前往全港263個收表地點，包括房屋署各屋邨辦事處、社會福利署各分區福利辦事處、設於政府合署的投遞箱。

值得留意，若要領取表格仍需前往指定民政事務總署各區民政諮詢中心，或在職家庭及學生資助辦事處指定地點。