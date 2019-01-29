【豬年2019】天暖桃花搶先開　「桃花大王」教三大秘訣將花擺耐啲

豬年將至，各區的年宵市場將於明日（30日）開鑼，其中全港最大的維園年宵市場，今日（29日）一眾檔主前來布置攤檔作準備。今年的冬季較過往兩年和暖，場內不少桃花、蘭花及菊花等賀年花，未到過年已經盛開，部分桃花搶先開花，掉落地上滿地紅，有檔主直言「未到初一都可能會開晒，難啲保存」。 有「桃花大王」之稱的劉海濤說，去年颱風山竹吹襲及天氣溫暖，貨源減少，可謂「一花難求」，預料桃花加價五成。他又提到，若要把桃花放得久一點，要避免桃花曬太陽，但同時要放在空氣流通的地方才可。

今日天暖陽光充足，維園檔內有桃花已開得七七八八。（張浩維攝）

「桃花大王」農場桃花已開四分一

「桃花大王」劉海濤今年推出2,000多棵桃花應市，他表示，去年夏季超強颱風山竹來襲，令不少桃花受損，加上冬季的氣溫較為和暖，部分要經過特別方法補救，才能確保應市，坦言貨源較以往少，但開花得比較快。他預計價格較以往高五成，以一般家庭擺放的小型桃花為例，以往售價為380元，今年則為500元。

價格高了，但他相信不會影響顧客的需求，「擺開桃花嘅都會買，要拎返個意頭，今年經濟差，啲人反而會擺多咗，貨源少所以價格高，但相信生意額唔會有影響。」

劉海濤又提到，天氣和暖，今年的桃花一般較以往提早綻放，「我嗰啲開咗四分一，仲有好多花冧，但就一定擺到起碼農曆十五、二十，睇到附近好多人都開晒咁。」現場所見，售賣桃花的攤檔，所見到的大多已經全部綻放，一片花海似的，花瓣跌滿一地。

「桃花大王」劉海濤表示，所出售的桃花由3呎至10多呎高，價錢約為300元至10多萬元。（張浩維攝）

有已開花的桃花，花朵散滿地。（張浩維攝）

想遲開花？ 秘訣勿被太陽曬

劉海濤説，桃花應該放置於空氣流通，但未被太陽直接曬到的地方，才能延長「期限」；此外，「加水時，只係加少咗嘅份量，唔可以換晒啲水，水喉水太多氯氣，啲花適應唔到會越嚟越淺色。」

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水仙花檔負責人：天氣好 今年水仙可擺到10日

不少家庭會擺放水仙花，出售水仙的攤檔負責人梁先生表示，今年的氣溫雖然較和暖，但較平均，不會「時冷時熱」，非常適合水仙生長，雖然發會較以往早些綻放，但日子會久一點，「以往可能只可以擺3、4日，今年有機會擺到10日。」

梁先生又說，把水仙花放置一個較陰涼的位置，加上每隔兩日換水至花盤的「大半滿」，開花的時間會較長。此外，今年將推出較多「雙花蕊」水仙，價錢較普通的高約三成，但花開時較大及美麗，相信會頗為吸引，更強調「初一一定開得晒！」