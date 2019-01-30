【流感高峰】杏林覺醒黃任匡倡引入英聯邦醫生：非常時期非常手段

流感高峰期，公院病床爆滿，醫護壓力也同樣爆煲。杏林覺醒成員、屯門醫院心臟專科醫生黃任匡今日（30日）在《明報》撰文，直斥若不檢討單程證配額，任何解決方案都只是「杯水車薪」。他又倡議政府應重新考慮又入英聯邦醫生，認為過去政策一直行之有效，指責廢除政策涉政治原因，「如今公營醫療制度崩潰，非常時期需要非常手段。」

杏林覺醒成員黃任匡認為，引入英聯邦醫生是最直接解決人手問題的方法。（資料圖片）

醫院管理局前主席胡定旭早前公開表示，支持恢復回歸前讓英聯邦醫生直接來港執業的做法。黃任匡對此表示贊同，並在文章中指出引入英聯邦醫生的原因有三，分別為英聯邦國家的醫生質素相對較有保證，普遍市民對之亦較有信心；本港至今仍沿用英國體制訓練醫生，無論在院士資格，專科考試亦依舊與英聯邦國家合辦；英聯邦各國學醫的港人較多，他們最有機會願意回流香港。