調查：近三成受訪青年認為生涯規劃教育　對認識多元出路無幫助

青協「青年創研庫」一項調查顯示，在103間受訪中學當中，只有平均只有6.8名及3.14名教員，分別推行生涯規劃教育及接受教育局認可的專業培訓課程。調查機構認為，全校教師的參與人數相當低，對於當局一直強調的「全校參與」，落實情況令人產生疑問。 調查結果又顯示，近三成受訪青年認為「中學的生涯規劃教育對學生認識多元出路沒有幫助」。

黃家裕（左三）建議當局循序漸進地將「生涯規劃教育」納入為教師專業培訓要求。（青協提供）

青年創研庫於2018年11至12月期間，分別訪問本港103所中學的生涯規劃主任，以及751名年齡介乎12至24歲的青年。結果顯示，受訪青年對於現行生涯規劃教育的整體評價僅屬中等，平均分為6.01分（10分為非常滿意，0分為非常不滿意）。

根據學校問卷調查，59.2%受訪教師認為「涵蓋範圍過於廣泛」、50.5%人認為「課時不足」及48.5%人認為「人手不足」。調查機構指，結果反映不少教師在設計生涯規劃課程方面可能遇到困難。

調查又發現，教師並非生涯規劃教育的唯一推行者，其中82.2%受訪青年認為家長的影響最為重要。

（左起）青年創研庫「教育與創新」組成員陳凌旭、林惠業、召集人黃家裕、張柏寧、青協青年研究中心研究員蔡文傑。（青協提供）

青年創研庫「教育與創新」組召集人黃家裕建議，當局應循序漸進地將「生涯規劃教育」納入為教師專業培訓要求，並要求所有現職教師需於5年內完成「中學升學就業輔導及生涯規劃」基礎證書課程。他認為，此舉有助貫徹以「全校參與」模式推行生涯規劃教育。

另一成員陳凌旭建議，教育局應於編制內增設專責小組，負責統籌所有與中學生職場體驗相關事宜，例如設立「中央工作實習訊息系統」，整理並統一發放有關資訊，從而協助減少教師的行政程序及工作負荷。