民建聯公布全港141個衛生黑點　促政府正視鼠患、建築廢料問題

民建聯今（30日）公布全港141個鼠患、垃圾及建築廢料黑點，當中香港區有39個、九龍區有54個、新界區有48個，並會把相關黑點資料通報有關部門作跟進。 有黃大仙區議員指，區內鼠患問題嚴重，有些老鼠甚至會爬入居民家中。他批評，房署無做好堵截功夫，若街坊向房屋署求助，房屋署只提供老鼠籠，「又唔教人點擺，又唔教人點搵鼠蹤，咁有咩效果呢？」

臨近歲晚，民建聯藉機會舉行「全城清潔大行動2019」。（黃詠榆攝）

立法會議員何俊賢指臨近歲晚，民建聯藉機會舉行「全城清潔大行動2019」，而首輪工作是「鼠患、垃圾及建築廢料黑點巡查行動」。在行動中，發現了141個鼠患、垃圾及建築廢料黑點，當中香港區有39個、九龍區有54個、新界區有48個。他提到，是次調查發現除了垃圾外，亦多了鼠患、建築廢料的地點，同時發現單車違泊問題。

立法會議員何俊賢指，是次巡查行動發現141個鼠患、垃圾及建築廢料黑點。（黃詠榆攝）

黃大仙區區議員黎榮浩指，區內屋邨鼠患問題嚴重，有些老鼠甚至爬入居民家中，有個案居住於22樓，仍然發現鼠蹤。他批評，房屋署沒有做好堵截功夫，若居民求助房屋署只會向居民提供老鼠籠，「又唔教人點擺，又唔教人點搵鼠蹤，咁有咩效果呢？」早前，黃大仙區發現鼠傳人的戊型肝炎，政府曾表達對衛生情況關注，「局長係落過區，但情況係咪真係有改善？」他指，去年12月中仍不時發現堆積如山的垃圾、鼠蹤，批評政府的工作欠缺延續性。

黃大仙區區議員黎榮浩指，區內鼠患問題嚴重。（黃詠榆攝）

深水埗社區幹事陳龍傑亦指出，區內的建築廢料問題嚴重。他曾發現街上有人遺棄一個大水塔，「係一至兩個成年人都搬唔起，咁都可以擺喺條街。」他批評，政府執法軟弱無力。他又引述去年10月區議會文件，指政府曾巡查超過96次，發出了62張勸喻信，當中只作出5次檢控。

立法會議員陳恒鑌建議，政府應積極解決建築廢料、四電一腦非法棄置問題，成立聯合特別職務隊。另外，亦需加強滅鼠及防治蚊蟲相關工作，積極改善私家街道管理、垃圾問題。陳恒鑌亦指，將會把相關黑點資料通報有關部門作跟進。