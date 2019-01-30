涉「借尿遁」劍橋畢業生李亮　承認使用偽造身份證等罪名候判

瑪麗醫院去年發生「走犯」事件，內地男子李亮疑自稱患有愛滋病，並趁警員監管較鬆懈時「借尿遁」，後揭發他在內地媒體自稱曾在劍橋習醫，並重事生殖科技。李後被逮獲後，今（30日）在東區法院承認使用偽造身份證及逃離合法羈押等4罪名，他的律師求情時指，李其實有合法的中國護照，但因愚蠢地用了一張假的香港身份證才犯法，又因擔心兒子健康才犯下連串案件。裁判官把案押後至2月8日判刑。

李亮曾上節目教授懷孕資訊。（鳳凰視頻截圖）

被告李亮，34歲，承認使用偽造身份證、沒有按照法庭指定歸、逃離合法羈押或監獄及抗捕等4項罪名。李於2015年6月8日在香港的美國領事館出示偽造香港身份證而被捕，他在案件開審後棄保潛逃，至去年11月16日被捕後時，又再瑪麗醫院逃走，惟翌日即在灣仔一五星級酒店內被發現及拘捕。

李育有四名子女

辯方律師求情時指，李在英國劍橋大學醫學系畢業，早年成立了生殖醫學中心，有良好背景。他育有四名同日出生的子女，子女們均在美國出生，但孩子的母親只負責產子。孩子現時在北京由李的兩名好友照顧，其幼子患有先天性疾病。

聲稱冒險來港為兒子

律師指，李其實有內地護照，他原可用該護照申請簽證，惟他卻愚蠢地在領事館出示了一張質素甚差的偽造香港身份證，即被職員發現及被捕，律師指，李想到美國，目的是希望帶幼子到美國就醫，卻因而被捕，並被美國禁止入境5年。他在審訊中途潛逃，因為得悉幼子病危，要他簽署才可作手術，故不惜冒險潛逃。他去年冒險來港，也是為想讓兒子能來港接受治療，卻在香港機場被捕。李因擔心兒女才再度逃走，現已十分後悔。

自稱從事生殖醫學相關工作

李在內地媒體的自我介紹中曾稱，他從事輔助生殖醫學相關的工作，並稱能幫一些遲婚或不育夫婦懷孕及生孩子。他亦是上市公司中國環保科技的股東之一。

案件編號：ESCC 1798/2015, ESCC 2794/2018