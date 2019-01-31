【濫用抗生素】預防超級惡菌爆發　喉嚨痛應避免服過量抗生素

衞生防護中心組成的基層醫療抗生素導向計劃諮詢小組發表最新一份醫學文章，指出有喉嚨痛的病人應盡量避免使用過量抗生素治療，以減低超級細菌爆發的風險。 小組建議若患者有發燒高達攝氏38 度以上、無咳嗽、扁桃腺有膿或腫脹，以及頸部淋巴結腫痛等徵狀，按臨床評分量表得分較高者，才用抗生素治療。若病人沒有危及生命的感染風險，諮詢小組建議醫生應先用抗菌範圍較小的窄譜抗生素，如口服青黴素V或阿莫西林治療。

喉嚨痛是基層醫療病人常見的疾病。（資料圖片）

基層醫療抗生素導向計劃諮詢小組主席、家庭醫學專科醫生陳銘偉帶領的基層醫療抗生素導向計劃諮詢小組，於最新一期《香港醫學雜誌》發表文章，根據近期的臨床數據，以及本港病毒流行程度，分析並建議醫生治療喉嚨痛病人時，應減少使用過量抗生素。

基層醫療抗生素導向計劃諮詢小組建議，醫生不應向喉嚨痛病人處方過量抗生素。（視覺中國圖片）

喉嚨痛屬常見病 醫生應先處方窄譜抗生素治療

文章提及，喉嚨痛是不少基層醫療病患常面對的疾病，而喉嚨痛的主因是急性鏈球菌性咽喉炎，不過若要診斷鏈球菌感染，測試需時兩至三天。諮詢小組指出，若按照一份臨床評分量表，檢視幾項關鍵因素，如發燒是否高達攝氏38 度以上、病人有否咳嗽、扁桃腺有否膿或腫脹，以及有否頸部淋巴結腫痛等。每項關鍵因素佔1分，若病人有以上徵狀，其評分高達4至5分，醫生可處方抗生素藥物治療。

若病人無致命的感染風險，亦無相關的藥物敏感，小組建議醫生應先處方抗菌範圍較小的窄譜抗生素，如口服青黴素V（屬「盤尼西林」類藥物）或阿莫西林治療，整個療程約5至7日。

諮詢小組認為，必須更嚴格限制抗生素的使用量，才可避免潛在的超級細菌爆發。