美沙酮診所相識　兩癮君子結伴連環打劫便利店　認罪判囚5年8月

中年無業漢生意失敗後，於美沙酮診所結識兼職的士司機後，二人間會一起吸毒，後更合夥連環打劫兩間7-11便利店，劫得逾7000元。二人今（31日）於高等法院承認2項搶劫罪，各被判刑5年8個月。法官指便利店及油站等地方容易成為劫匪的目標，故應受到適當保護。

兩被告陳源標及吳炳德在高等法院承認搶劫，被判入獄5年8月。（資料圖片）

被告趁清晨犯案

法官判刑時指，兩被告陳源標（49歲）及吳炳德（66歲）明顯有預謀犯案，但在犯案前會先到涉案地點查看，再挑清晨時份，趁只有一名店員當值時犯案，雖次被告只是接載首被告逃離現場，但罪責相同，案中亦涉使用菜刀及割刀等武器。

相識會在次被告家吸毒

辯方求情指，首被告本在港經營售賣清潔用品的店鋪，可惜在2010年經歷金融危機致生意失敗，再經營電器生意亦失敗，及後開始領綜援為生；次被告則指與首被告於美沙酮診所認識，二人會在次被告家吸毒，而打劫便利店是首被告所提議。

持菜刀及鎅刀搶劫

案情指，被告於去年1月14日及22日分別於旺角及紅磡的7-11便利店，持菜刀及鎅刀威嚇店員，劫去共7,660元，事件報警處理，警方經調查後於2月6日拘捕兩被告。

次被告稱曾勸阻首被告

首被告在警誡下承認打劫兩間便利店，而次被告則接載他到現場犯案的同夥，劫去金錢後他與次被告瓜分款項，而他已用光所有金錢。次被告則在警誡下稱，他與首被告在觀塘美沙酮診所認識，他受首被告慫恿參與劫案，雖他一度勸阻首被告，但他最終負責接載首被告到便利店犯案，而他一共從首被告中收得3,300元。

案件編號：HCCC23/2018