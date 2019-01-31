【海關年結】傳何珮珊未來或做一姐　鄧以海：關長優先由內部提升

何珮珊由1月14日起，正式接任為海關副關長，成為該紀律部隊歷來最高級女官員，外界更盛傳未來或有望問鼎「一姐」之位。何珮珊今日（31日）首次以海關副關長一職出席海關工作回顧記者會，她表示感謝關長鄧以海、以及同事們的信任和支持，又稱會專注現時工作，協助關長帶領部門面對挑戰。

海關副關長何珮珊出席工作總結記者會。(洪嘉徽攝)

對於何珮珊成為海關歷來最高級女官員，海關關長鄧以海指，政府一直按照既定程序，並考慮不同因素，包括個人才能、經驗、領導才能和潛質任命部門首長。他又說，根據機制和程序而言，海關關長的職位，會優先考慮從內部提升合適的人選出任。鄧以海強調，對任何一位同事來說，性別是不應該、亦不會是作為不利因素的存在。

他又指，海關是一支高度專業化的部隊，所以由海關的專業人員出任首長，「係最理想嘅做法。」

鄧以海(中)指，海關關長一職優先考慮從內部合適的人出任。左為何珮珊。(洪嘉徽攝)

何珮珊則首次以副關長的身份，出席海關工作總結記者會。她說，獲晉升要首先感謝關長、部門的信任，以及同事們的支持。她續指，目前唯一要做的是專注並努力做好現時的工作，協助關長帶領和管理海關部門。何珮珊又希望能做好團隊工作，與同僚共同面對未來挑戰。現年51歲的何珮珊於1991年始加入海關，至今晉升至海關副關長一職；而她的丈夫是入境處處長曾國衞，兩人是在保安局工作時相識。