政府降房協補地價金額　資助出售房屋僅市價3分1　出租屋邨收1000

現時政府與房協的批地安排，是出租公屋亦要收取三分一地價，資助出售項目則收取一半地價。運輸及房屋局指出，因應新居屋定價機制令房協收入減少，政府檢視與房協的地價安排後，決定將出租屋邨減至1,000元象徵式地價，而資助出售房屋的住用部份，則會減至市值地價的三分之一。 政府早前宣佈，將9幅啟德及安達臣道石礦場的私樓地，改撥為公營房屋用途，其中五幅將撥予房協發展。運房局指出，最新的地價安排，將會適用於該五幅用地。

政府將9幅啟德及安達臣道石礦場的私樓地，改撥為公營房屋用途，其中五幅將撥予房協發展，並收取新地價安排。（資料圖片）

新居屋定價機制令房協收入減少

行政長官林鄭月娥早前宣布，修改沿用多年的居屋定價機制。居屋定價與市價脫鈎，改按申請者負擔能力定價。

運房局指出，在新居屋定價機制下，房協或需調高資助出售房屋的折扣率，令其收入減少，影響房協的財政可持續性，故房協早前請求政府修訂有關房協資助房屋項目的地價安排。

出租屋邨只收象徵式地價

政府決定，日後房協出租屋邨的地價安排，會由以後十足市值地價的三分之一，減至1,000元象徵式地價。至於資助出售房屋的住用部份，則會由市值地價的二分之一減至三分之一；非住用部分則維持現時收取十足市值地價的安排。

不過，在新調整下，房協仍然有別於房委會。參考現時房委會的地價安排，資助房屋只收取土地開發成本，公屋可免收地價。

房協表歡迎

房協發言人回應指，對新安排表示歡迎，稱新安排有助提升房協發展新資助房屋項目的財務可行性，而作為政府房屋政策上的重要合作夥伴，房協十分樂意在資源許可下，協助増加房屋供應，解決市民的住屋需要。

最新地價安排適用於五幅啟德、安達臣道用地

運房局指出，最新的地價安排，將會適用於五幅撥予房協發展的啟德、安達臣道石礦場用地。其中一幅位於啟德的用地將用作重建真善美村，及安置其他受政府發展計劃或市建局項目影響的合資格住戶；其餘四幅批予房協的用地（一幅位於啟德；三幅位於安達臣道石礦場）則會用作發展資助出售房屋。

運房局指出，5幅用地合共可興建約6,600個單位，預計在2024年至2026年間落成。